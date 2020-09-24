北臺灣投資新首選 宜科招商引才人氣爆棚

科技部新竹科學園區管理局（下稱竹科管理局）與宜蘭縣政府於109年9月23日假南港軟體園區A棟2樓會議室舉辦「投資興業 選擇宜科」宜蘭科學園區招商說明會，現場座無虛席，吸引超過120位廠商到場了解宜科投資環境及招商優惠措施，包括眾多返台投資廠商，投資詢問不斷、場面熱烈超乎預期。同時共同於1樓光棚區舉辦就業徵才活動，帶領宜蘭科學園區廠商首度跨出宜蘭徵才，現場求職人潮沸騰，期待更多人才加入園區。

說明會由竹科管理局許增如副局長、宜蘭縣政府林建榮副縣長聯合主持，許增如副局長致詞時表示，今年各大產業普遍受到疫情影響，對產業的版圖產生了消長，同時加速驅動健康裝置、電腦及周邊、雲端服務等產業的成長。然新竹科學園區上半年總營業額較去(2019)年同期成長10.26%，達新台幣5,660.94億元，創10年來同期新高。其中宜蘭園區雖為最年輕的園區，業績更一支獨秀，上半年營業額較去年同期成長33.69%，居竹科六大園區之冠。此外，今年1月在不增加環評承諾污染總量條件下通過環評，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為軟硬整合智慧應用，整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

至109年8月，宜蘭科學園區總計核准31家廠商進駐，標準廠房出租率已達96%，土地出租率超過24%，目前仍有多家廠商申請進駐中。為滿足廠房需求殷切，竹科管理局已於去年10月動土興建第二期標準廠房，可提供41個廠房單元，預計明年7月完工。

本次說明會，亦邀請日計工業賴明煌總經理及源科實業簡駿偉總經理現身說法，分享宜蘭在地人才穩定及優質環境之投資經驗，使與會者具體感受科學園區之優勢與產業群聚的綜效。同時，竹科管理局及宜蘭縣政府也特別針對宜蘭科學園區投資環境、產學研發補助與吸引人才的優異環境、青創基地及第二期標準廠房興建規劃等進行深入介紹。整場活動吸引超過120位企業負責人及高階主管代表出席盛會，眾多廠商也對申請進駐宜蘭科學園區的流程、水電、交通、人才供給等表達關心與期待，現場交流熱絡。

竹科管理局與宜蘭縣政府將持續合作建構優質投資環境，打造宜科成為北台灣投資新首選，藉由今天的招商說明會，透過「好康逗相報」吸引潛在企業聚焦產業投資的新綠洲，相信也是返台投資的台商最佳的設廠新選擇。