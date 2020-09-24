創新技術博覽會 中科院展現研發能量

國家中山科學研究院於109年9月24~26日，配合政府5加2產業創新政策，假台北世貿中心參與「2020台灣創新技術博覽會」，陳設「功率電子計畫相關製品」、「金屬積層製造設備」、「防爆防護設備組」、「測溫熱顯像儀」及「登革熱生物晶片快速檢驗系統」等科研產品，展現本院國防自主及軍民通用等先進技術研發能量，歡迎產學研各界及國人踴躍前往參觀。

開展期間，本院於國防產業專區展示研發之「防爆防護設備組」，其液體擊解裝置經實驗驗證可處理煙火藥/硝酸銨藥鋼管炸彈、瓦斯炸彈等威脅，及排爆機器人之手臂可隨操控者同步作動，並採指向天線技術系統，降低外界干擾，提供防爆處理人員更安全及精準的設備；「金屬積層製造設備」，所製作之工件符合航太級材料使用標準，可運用於國防/航太金屬零組件，配合國機國造政策達成自研自製之目標。

在科技防疫專區方面，本院特別展示「登革熱生物晶片快速檢驗系統」，以新穎低成本的微流體診斷裝置，包含新型低成本微流體生物晶片，結合微控制器單元平台，利用電化學阻抗測量技術檢測登革熱存在與否，取代複雜的實驗室檢驗流程；「測溫熱顯像儀」不需複雜數學校正經驗多項式模型，即可導入各階段商用熱影像模組硬體，大幅提升影像測溫系統溫度精準度，為科技防疫增加能量。

此外，本院亦結合跨領域研發能量，運用生技、材料化工、奈米、機械、電子與光電等新創技術，展現我國國防科技團隊努力研究成果與貢獻，透過博覽會活動平台達成技術資訊交流，帶動我國國防與軍民通用科技產業繁榮發展。