員林農工張少羿農校好榜樣 榮獲全國技能賽工業機械修護第四名

第50屆全國技能競賽日前在台北南港展覽二館舉行，共有來自北、中、南分區賽前五名菁英948人角逐青年組（22歲以下）52職類、青少年（13歲至15歲）13職類等獎項，員林農工機械科三年乙班張少羿以中區賽第一名參賽，拿下青年組「工業機械修護」第四名，其中，獲得第一名是大學生，第二、三名則來自國手學校木柵高工，張少羿以農工學校學生參賽，雖以些微之差獲得亞元（第四名），但雖敗猶榮，能獲得如此成績實屬不易。

員農校長林玉芬說，張少羿同學之前是彰化芬園國中技藝班學生，但學業成績維持得很好，然而因家庭因素，養成了早熟、目標明確的個性，剛入學員農就向導師表明未來將以台灣科大、台北科大為升學目標，但一年級學業成績只達到前十名，無法以繁星管道升學，於是改以賺獎學金的心情積極參加校內技能競賽選手選拔，由於張少羿積極、肯學、「毋驚罵」，即便雙手多次被熱得通紅的鐵屑灼傷仍不放棄，終於通過校內每二至三週的淘汰賽。去年（2019）參加中區賽獲得第四名佳作，今年度再接再厲拿到中區賽第一名，並受到裁判們「尺寸加工精度控制準確」的肯定。

圖為員林農工高三學生張少羿於今年中區賽獲頒第一名佳績的作品。圖／員農提供

員林農工張少羿努力不懈，於今年全國技能競賽工業機械修護類拿下第四名亞元好成績。圖／陳仁義

今年全國賽正值第50屆，張少羿期待自己能在今年的全國競賽中獲得角逐國手資格，藉以實現他的升學夢，可惜此次國手選拔因應國際技能競賽職類調整，將「綜合機械職」與「工業機械修護」兩職類合併，只有各類前三名才能晉級國手選拔，獲得「亞元（第四名）」的張少羿只好調整目標，希望以「技藝優良」管道保送台灣師大或彰化師大，張少羿說，「做不成選手就做教練吧，我希望未來盡力教出一名國手」。

校長林玉芬並鼓勵同學們，希望員農學生要以學習專業類科為傲，無論是單一或跨領域類科都要認真學習，讓未來有更多的發揮空間與競爭實力。

指導老師、機械科主任鄭智豪表示，張少羿是位學習速度很快的學生，如一年級「車床實習」任課老師在下學期成績就評出98的高分。鄭智豪惋惜的說，今年競賽為了與國際接軌，命題時加入氣壓與電氣迴路系統內容，加重以往較少出題的「電銲製作零件」及「組裝電氣元件」，並刪除「功能」加分，因而影響了張少羿競賽成績表現。

實習處主任王弘仁並表示，由於電氣系統設備昂貴，校方只能商借相關設備來練習，目前校方已努力申請經費規劃購置，希望未來能建置更完整的選手訓練環境。