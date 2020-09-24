ST MAKE+聯盟第二屆年會 9/26日登場歡迎各界商談

ST MAKE+ 臺灣創新製造聯盟訂9月26日於台北國際會議中心(TICC) 2樓201ABC室舉辦第二屆年會，並同時慶祝兩週年慶，年會現場除了聯盟夥伴成果分享外，也有現場產品展示及商談區域，主辦單位ST MAKE+聯盟、台灣區電機電子工業同業公會歡迎各界共襄盛舉，當日加入ST MAKE+，備有「限量」神秘禮物。

「ST MAKE+」創立以來運用台灣彈性高品質製造優勢，協助台灣製造業者爭取國際打樣、少量生產訂單，同時也串接國內設計開發、醫療、IoT製造、創投、SI、娛樂文化等業者，為新創產品製造及系統開發加值創新應用，並透過鏈結日本硬體加速平台DMM.make.AKIBA、結盟日本最大企業加速器CREWW等，開拓海外市場。

今年雖然國際情勢在疫情籠罩下一蹶不振，但「最壞的時機，也是最好的轉機」，今年ST MAKE+意外接到不少國內外醫療、防疫相關諮詢，同時也結合IoT製造商及SI業者等，開發防疫相關系統產品，並透過與醫院合作進行場域驗證，爭取國際市場機會。

另外，5G的到來，加上林口新創園位於新北市於今年2月公告享有4年15%影視文化、數位經濟的投資減免區域，ST MAKE+也邀請5G產品製造商、數位文化及區塊鏈專家分享新型態創新應用，共同發掘未來商機。相關活動詳情請上活動網頁：https://itrievent.tw/events/6。