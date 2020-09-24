2020特色領域研究中心 跨域能量 蓄勢待發

為加強國家優勢領域及關鍵技術之研發，並以科技研發促進創新突破，解決國家重大議題，同時培育優秀年輕領導人才，107年起，科技部與教育部共同合作，自教育部65個大學特色領域研究中心，擇優補助18個以解決國家重大議題，或是以發展重點產業技術領域為導向的研究中心。並透過重點補助經費之方式，創造臺灣科技優先性與接地氣，並促進年輕研究領導人才之培育，進而使中心之研究發展接軌國際。

有鑑於今年COVID-19疫情導致全球社經環境變動劇烈，對各領域及產業造成影響，爰規劃以後疫時代之研究團隊能量展現及提前佈署為主題，並於 9 月 24 至 26 日在臺北世貿一館，配合台灣創新技術博覽會之未來科技館聯合辦理「特色領域研究中心 跨域能量 蓄勢待發」成果展暨媒合會，展現中心之研究與技術內容，期藉由提前佈署吸引企業投資未來，進而促成產業媒合之機會，並引領學研與產業邁向未來。

展區技術與COVID-19相關之研發，例如：長庚大學新興病毒感染研究中心負責在疫情中快速精準的檢驗、鑑定出病原體，並將病毒株、抗體等試劑快速分讓給其他研究單位，共同研發預防及治療的策略以對抗疫情；國立清華大學腦科學研究中心利用果蠅嗅覺系統與新冠病毒表面蛋白的安全性，追蹤新冠病毒的表面荊棘蛋白是否會經由嗅覺神經傳遞系統進入大腦影響嗅覺功能，快速篩選抑制新冠病毒與嗅覺神經細胞結合的鼻噴劑藥物，目標應用於預防病毒進入人腦；國立臺灣大學精準醫學研究中心參與病毒的快速診斷以協助臺灣疫情控制，分離病毒株並完成基因體的序列分析及質體選殖。

現場亦有體驗互動區讓參觀民眾瞭解前瞻技術，分別為國立成功大學跨維綠能材料研究中心以「浮遊棒：多旋翼體感互動裝置」，透過虛擬實境、擴增實境來模擬日常活動中的跳躍、划船及舉重等，以及國立清華大學腦科學研究中心以「世界第一個腦神經網路基因3D影像虛擬實境」，把果蠅腦中神經的分佈結構與訊息傳遞的網絡，立體且清晰地呈現在眼前，彷彿置身果蠅腦中。

身處在後疫情時代的我們，希望藉由科技研發的力量，讓我們的生活變得更好，也希望藉由此活動之舉辦，促成學術界與產業界之相互砥礪與交流，除促成跨中心、跨領域之協作，也期望以此超前佈署，加速科研發展，引領我國學研與產業邁向未來。

更多展覽資訊請參閱「特色領域研究中心 跨域能量蓄勢待發成果展暨媒合會」網站：http://www.cpqweb.com/2020MostCenter/index.html?fbclid=IwAR0QpJCzXoMwZPZGHMM3ZLlBYC0sjyuO75JOMJU6GPkgNhX00NVKA2p94RE