愛不囉嗦長庚庇護商店歡慶OPEN!

歡迎公司團體多多採購庇護工場商品及服務!

桃園市政府勞動局輔導財團法人中華民國唐氏症基金會設立「愛不囉嗦長庚庇護商店」，是桃園市第11家庇護工場，提供6位身心障礙者庇護就業，營業項目為手工餅乾、休閒食品、節慶禮盒、文藝品、兒童玩具及DIY活動等。

桃園市長鄭文燦(右2)、勞動局吳宏國局長(左1)與林口長庚紀念醫院程文俊院長(右1)等人於庇護商店進行黏土飾品試作體驗。圖/主辦單位提供

為歡慶愛不囉嗦長庚庇護商店開幕，桃園市長鄭文燦、勞動局吳宏國局長、林口長庚紀念醫院程文俊院長、財團法人中華民國唐氏症基金會林正俠董事長與眾多貴賓共同倒數拉下彩帶揭牌，接著進入庇護商店進行黏土飾品試作體驗，期盼新設立的桃園庇護商店開張大吉、生意興隆!

桃園市長鄭文燦(左3)、勞動局吳宏國局長(左1)與林口長庚紀念醫院程文俊院長(右2)等人展示黏土飾品試作成果。圖/主辦單位提供

鄭市長表示，本府向來重視身心障礙者就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助產品推廣，感謝林口長庚紀念醫院無償提供場地，共同合作設立庇護工場。未來勞動局持續規劃在勞教大樓、社會住宅八德2號、八德1號及蘆竹2號等區位設立庇護工場，現有11家庇護工場，可提供101名庇護性身心障礙者穩定就業，109年預定再新增1家庇護工場，總數達12家，可促進更多身障朋友庇護就業。

愛不囉嗦長庚庇護商店營業時間為週一至週五，每日8時30分至18時，為歡慶開幕，於109年9月24日至109年10月9日止，精選商品全面95折，消費滿500元前50名贈送DIY材料包一組，歡迎公司團體多多採購庇護工場商品及服務!(愛不囉嗦長庚庇護商店，電話: 03-3286601，聯絡地址:桃園市龜山區復興街5號兒童大樓K棟1樓。)