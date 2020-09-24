大昌華嘉與Thermo Fisher Scientific擴大合作拓展台灣市場

DKSH大昌華嘉23日宣佈與全球服務科學領導商賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）擴大合作，決將食品安全和品質解決方案帶到台灣。大昌華嘉將提供行銷、銷售、分銷和售後服務，以幫助Thermo Fisher拓展台灣市場。

Thermo Fisher的微生物學解決方案將提升食品安全和品質測試，包括市場頂尖的分子儀器、用於食品微生物檢驗方法和品質指標檢測的SureTect即時聚合酶鏈反應分析，以及Oxoid微生物培養基。DKSH致力於將這些領先技術帶給各個產業領域的顧客，包括食品和飲料業、學術、製藥、以及三方檢驗實驗室。

Thermo Fisher東南亞暨台灣商務部經理Potchara Sungtong表示：「我們很高興能將和大昌華嘉集團在亞洲的現有合作夥伴關係延伸到台灣，並向本地的顧客介紹更快、更新穎的微生物檢測工作流程。藉由大昌華嘉認真和專業的團隊，尤其是在食安領域，我們期待一起引領新分子檢測方法在台灣產業的應用，並提高我們的市場滲透率和佔有率。」

台灣大昌華嘉科技事業單位總經理曹維倫補充說：「我們很高興能與全球業界享譽盛名的夥伴Thermo Fisher一起攜手。透過我們獨特且架構完善的市場開發方法和以顧客為中心的服務思維和精神，我們有信心為Thermo Fisher在台灣建立穩健的業務和開拓市占率。」

Thermo Fisher Scientific目前是服務科學領域的世界領導者，在全球50個國家擁有超過50,000名員工，年銷售額達240億美元，經營的使命是致力幫顧客建造更健康、更清潔與更安全的世界，並協助顧客加速生命科學研究、解決在分析領域所遇到的複雜挑戰、促進醫療診斷發展和提高實驗室生產力，期透過其旗下優異的品牌Thermo Scientific、 Fisher Scientific、Unity Lab Services、Applied Biosystems和Invitrogen，來提供創新技術、便捷採購方案和完善的支援。欲了解更多資訊，可瀏覽該公司網站http://www.thermofisher.com