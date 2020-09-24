提供急救課程給全台外送夥伴　foodpanda散布更多社會關懷

全台最大即時外送平台foodpanda，9月24日邀請台北市消防局為外送夥伴舉辦CPR與AED的急救課程，foodpanda希望外送夥伴除了能夠有安全駕駛的觀念之外，同時還具備有急救的觀念與技能。目前foodpanda在全台16個縣市提供24小時的外送服務，在城市的街道上，經常能夠看到foodpanda的粉紅身影，如果在路上遇到緊急狀況時，能夠在黃金搶救時間對患者施以CPR、AED搶救，將可大大提高患者存活機率。





從 9 月開始，foodpanda陸續與全台消防局合作，提供免費的急救課程給外送夥伴。圖／foodpanda提供

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜表示，「foodpanda十分重視外送夥伴的服務安全，除了以行動打造良好的外送服務環境之外，也致力與外送夥伴一同成長，成為社區中的正面力量。今年下半年，我們主動與各地消防局合作，提供急救課程給全台的外送夥伴，讓夥伴們能夠擁有專業知識，並在遇到緊急狀況時，能夠本著具備急救的觀念與技能，適時提出援手。」

在九月開始，foodpanda將會與全台灣的消防局合作，請消防局教官為外送夥伴傳授CPR與AED急救課程，預計在今年底前，全台會舉辦40場急救課程，總計將會有近千名外送夥伴能夠完成急救訓練。擔任本日授課教官的台北市消防局許力文教官表示：「我們十分樂見CPR與AED急救觀念與技術能夠在外送員當中普及，在腦部缺氧的前4到6分鐘是所謂的黃金搶救時間，若能夠及時進行CPR與AED搶救，將可以有效提升患者的存活機會。結訓後的外送員可以成為台北市「全民守護者」的一員，未來 119 如收到急救訊息，會第一時間通知案發地點附近守護者進行協助。」許教官進一步說明，「通知守護者」是臺北市政府消防局所推廣的「全民守護者APP」的功能之一，臺北市政府消防局為廣結具有CPR急救技能之志願者，當消防局受理並確認為OHCA(out-of-hospital cardiac arrest)案件時，得透過App通知周邊有效範圍內之志願者，透過簡易回覆與引導，期使志願者能在救護車到達前，先抵達待救者身邊，儘早實施CPR或AED電擊，避免錯過黃金搶救時間。

foodpanda360安心計畫全方位保障外送夥伴， foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜(左)與外送夥伴吳先生(右)共同參與本次急救課程。圖／foodpanda提供

foodpanda 積極落實「快樂送餐、外送幸福」目標，自8月起便領先業界推出「外送夥伴360安心計畫」，除了提供「全時段保險」之外，亦積極加強夥伴們的道安訓練，打造上路前、外送中、事故後全方位道路安全訓練。至今在全台各地舉辦了 24 場安全駕駛訓練課程，共超過700位外送夥伴參與，他們實際載著保溫箱逐一體驗緊急煞車、八字過彎、危險預測等實地訓練，讓外送夥伴們獲得終身受用的機車騎乘技巧及交通安全知識。未來，foodpanda外送夥伴可以不再只是穿梭在巷弄間外送美食，更能在緊急時刻盡一己之力、出手相助，為社會帶來更多良善的循環、散播更多粉紅關懷。

foodpanda官網：www.foodpanda.com.tw 。

台北市政府消防局全民守護者APP介紹與下載：網路連結。