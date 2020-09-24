沃旭能源與大葉大學產學攜手 培育綠能未來人才

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(右三)向大葉大學預約未來人才。圖／大葉大學提供



大葉大學工學院為幫助新生認識綠色能源、拓展職涯發展機會，23日下午大學入門講座特別邀請全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源與學生分享離岸風電產業現況，共同培訓離岸風電運維工程師。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡介紹風電產業。圖／大葉大學提供

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）指出，沃旭能源正在建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場，亟需各種不同專業背景與經驗的在地優秀人才加入。沃旭除了正在全力招募高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，也在尋找電力系統監控工程師、風機技術支援主任、監控系統與資安人員、風機採購及維護保養合約經理、技術專案經理、廠務經理、物流倉儲人員等15名專業人才，總計40個職缺，為彰化和台中創造優質就業機會。大葉大學是彰化在地的優質學府，長期投入綠能研發，因此選定大葉大學合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，引進德國師徒制培育學生，結合理論與實務，沃旭也在去年提供教學用風機機艙，協助學校打造風電研究與教育訓練中心，期待未來雙方持續合作，培育未來的風場在地運維種子人才。

大葉大學工學院大學入門講座，邀請沃旭能源與學生分享離岸風電產業。圖／大葉大學提供

大葉大學校長梁卓中指出，「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」前三年在學校上課，第四年到風場實習，專業課程由沃旭能源與大葉大學共同開設，並在大葉大學風電研究與教育訓練中心實務訓練。完成風電系列課程的學生，都能獲得離岸風電學程結業證明。入選大葉「離岸風電學徒制」學徒制的大三學生還能享有學雜費、住宿費及生活費等補助，無後顧之憂專注於專業課程。到了大四，學徒將跟隨沃旭專家參與大彰化離岸風場之風機保養維修實習，並學習運用無人機、無人潛艇、人工智慧等最新科技。受訓合格的學徒也有機會成為沃旭正式員工，赴丹麥參加就職訓練，畢業年薪就能達到百萬水準，並隨年資及職位持續調升，薪資及假期等福利優渥。

大葉大學工學院院長李清華(左)說，大葉沃旭離岸風電學徒計畫以工學院學生為招募對象。圖／大葉大學提供

工學院院長李清華表示，離岸風電提供新興就業機會，沃旭能源與學校攜手合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，以大葉大學工學院學生為招募對象，培育在地風電專業人才。因此大學入門講座安排沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）、運維經理彭冠傑、彰化辦公室主任李立偉、學習與發展專員蕭翊昀，與學生暢談風電產業發展趨勢，協助新生打造就業力。