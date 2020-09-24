在乎機械學子的呼吸道肺部健康 庫林工業捐贈大甲高工空氣清淨機

機械加工、雷射加工、木工、印刷、美術等教室都有嚴重空氣汙染問題，學生及老師也長期沉浸在惡劣空氣環境下學習上課，校方卻常礙於沒有預算而忽視其嚴重性，庫林工業董事長施澧羽長期關注校園空汙問題，發揮企業回饋校園的愛心，昨（23）日偕同工商時報及經濟日報記者前往舉行捐贈儀式，也希望能拋磚引玉，喚醒教育部及學校師生對自我呼吸道肺部健康的意識。

庫林工業董事長施澧羽向大甲高工機械科學生說明機械設備運轉產生的油氣、、粉塵及異味對人體健康的危害，身為機械人更該懂得如何選擇正確的過濾系統，真正有用的過濾材，不會耗費太多費用，也不需要過度使用電力，才是恆久環保的空氣過濾系統。

施董事長也指出，國內機械工廠的老闆及員工經常為了賺錢，時常處在嚴重的空汙而不自覺危機。從事機械及重工業的人，他們的肺部健康令人堪慮，尤其工作20至30年者，長年泡在充滿嚴重的異味、粉塵、油霧等霾害的惡劣環境下 ，不被重視，不懂得改善而慢性殘害了健康。

施董事長決定主動發起企業回饋校園的善心，從去年開始付諸行動，捐贈四台工業用空氣清淨機給予台中高工機械科的專用教室，大幅改善教室的空氣品質。並且與學生分享工業安全環境的重要性，學生反映熱烈，瞭解空氣汙染在工業環境中更該被正視。

疫情緩和後，7月3日前往勞動部中彰投分署的訓練工廠，捐贈一批 空氣淨化設備，分別放置於精密機械加工現場，及經常操作3D列印的 機械製圖教室，對提升訓練品質及職業安全相當有幫助。

7月8日則到彰化師範大學附屬工業職業學校，捐贈一批空氣淨化設 備，放置機械科數值控制機械銑床乙級技能檢定場，老師們都相當感 謝庫林公司的設備，解救他們肺部健康。

9月23日即到大甲高工的機械科捐贈，台中市大甲高工校長簡慶朗表示，空汙也是工安問題的一環，感謝專業生產空氣淨化設備的庫林工業，施董事長帶隊向學生們說明正確選擇過濾系統及空汙的重要性，未來能為機械學子舉辦產學獎座，未來學生的出路不是只有工具機和車床業。