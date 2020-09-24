北市節能持續破億度 表揚作伙打拼的特約夥伴

臺北市政府產業發展局今(9/24)舉辦「109年臺北節能季成果表揚大會」，公開表揚線上線下31家特約夥伴，家電特約通路及製造商共同推廣節能產品，創造節能1億度成效、減碳5萬噸，相當於131座大安森林公園碳吸附量，依據台電108年資料，每戶夏季平均月用電404度推估，相當於節省24萬戶家庭夏月用電，節電成果斐然。

北市產業局王三中副局長表示，在活動推廣期間考量適逢疫情高峰，民眾在家時間變長，加上每年6月起啟動夏日電價，讓民眾對電費漲幅更為敏感，易讓老舊家電耗電情況被凸顯，因此，109年臺北節能季特以「節能新生活 抗疫消費go」為主題，增強換購能效1、2級家電之動機。根據東方線上調查統計，疫情期間約有4成民眾在家時間增加4小時，若以節能冷氣與非節能冷氣相比，每日多運轉4小時，以6~9月夏月電價計算，電費足足差了1,045元。

109臺北節能季預估節省用電1億度、減碳5萬公噸。圖／業者提供

依據特約夥伴銷售資料顯示，在疫情顛峰期間(2-4月)可消毒殺菌的空氣清淨機成長率位居第一較同期成長65%；成長率二、三名分別由「電鍋」成長35%與「電冰箱」成長19%拿下，推測電鍋成長除民眾在家開伙頻率增加外，也有可能為「蒸口罩」所用而使得銷量上升；電冰箱則是另類「防疫隊友」，為開伙前做準備，身負保鮮儲存更多食物、食品之重任。節能觀念需要點滴累積、從日常開始落實，而汰換老舊家電則為節能最有效方法之一。

除了換新節能家電外，平常搭配家電節能使用習慣，能達到更好的效果，以冷氣為例，搭配節能電扇/循環扇，可增加冷房效果，冷氣每調降1度可省下6%用電量。品諾家電不僅參與109臺北節能季，更推出「全方位DC直流馬達四季循環扇」，搭載超省電DC馬達一個月用不到1度電，另外，在疫情期間民眾也注重空氣流通，購買品諾四季循環扇，向上翻轉90度，立扇、循環扇不必二選一，空氣循環無死角！ 《選購DC節能電扇》https://reurl.cc/e8dXlm