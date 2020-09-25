雄崗Eagle藝術空間　 蕭雯心×吳筱瑩雙人聯展至10月30日

高雄雄崗建設於Eagle藝術空間舉辦「詩藝視界-蕭雯心×吳筱瑩雙人聯展」，展出時間9/10-10/30。

雄崗建設董事長林清吉表示，他個人長期對人文藝術作品相當愛好，因此擴大藝術中心規模，將位於農十六特區「雄崗信義美術館」的三角窗店面的二樓，做為藝術中心的大型展覽館，讓藝術與社區緊密結合，提供住戶與欣賞藝術作品的民眾，一個絕佳人文藝術氣氛的空間。

詩藝視界雙人聯展的2位藝術家蕭雯心(左)及吳筱瑩(右)合影。圖／黃全興

此次參與聯展的2位藝術家都是二度受邀至Eagle藝術中心展出 。 蕭雯心已於南屏路的藝術中心展出個展，作品具詩意的描繪表達生命的詩歌，頗受好評，至於吳筱瑩則是先參與Eagle藝術空間的開幕聯展，作品悄悄藏著各種人心蜿蜒曲折的微小風景，也讓藝術愛好者相當驚艷。林清吉董事長對她們的作品相當欣賞，因此再度邀約蕭雯心及吳筱瑩舉辦聯展。



蕭雯心創作取材自然、師法自然，欲創造生命力的和諧表現，將生命人事物的共生關係，以解構的概念，具詩意的描繪表達生命的詩歌；吳筱瑩剖析鑽研著心之風景，不論是自己或他人的內心，在記號式的、隱晦不明的描繪之中，悄悄藏著各種人心蜿蜒曲折的微小風景。創作中利用顏料與水之流動與重疊、刮塗、渲染等技法，賦予層次感，進而堆砌出饒富想像空間的景色。

蕭雯心及吳筱瑩雙人聯展中的代表作品。圖／Eagle藝術空間提供

本檔聯展作品有著詩歌般的輕聲細語，或峰迴路轉般的情緒。粗獷與細膩，深思與大膽，猶豫與果斷…種種矛盾的視覺要素與情緒反應，融合在風景裡，見證自身的變化、決定、與反思，進而反射觀者的思緒與想像空間，重新釐清思索人事物與空間環境的對應關係。

「詩藝視界－蕭雯心×吳筱瑩雙人聯展」，展出地點：高雄市鼓山區富農路328２號2F。