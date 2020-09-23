滬尾藝文休閒園區 歡慶周年 極光x淡水夕照‧月光

去年9月開幕的「滬尾藝文休閒園區」座落於人文薈萃的新北淡水地區，位於紅毛城步行300公尺處，緊鄰著滬尾砲台、雲門劇場等著名景點，除了可遠眺淡水河與觀音山，以白色建築為主體的園區有三千平方公尺的綠化空間與生態溪流是國內難得一見的鑽石級綠建築，園區內的「將捷金鬱金香酒店」及「禮萊廣場」，整合了商場、酒店、影城、藝文、餐飲等一站式度假休閒場域，更融合了生態導覽及在地文化元素美麗且親近自然，一直都是旅客及淡水區民拍照打卡賞夕陽、休閒遊憩的最佳去處。

該園區即將滿周歲之際，端出一連串的吸引人的優惠,，凡9/15-10/18周年慶活動期間，園區消費滿千就有機會抽獎；消費越多，機會越多！在園區河畔餐廳平日餐飲享有早中晚餐的8折優惠；更特別的是在10月4日與「極光打擊樂團」將千坪草皮化身為頂級歌劇院，在淡水絕美夕陽及月色映照下，你可以席草地而坐、或躺或臥；也可以在河景第一排的河景套房，彷如坐在歌劇院的包廂，聆聽樂團與山河美景，及夕陽、月光所譜出的獨一無二的五感體驗。

成立於2005年的「極光打擊樂團」，是由自閉症、小臉症、智能障礙團員所組成的樂團，團員們用意志力跨越身體的殘缺，在創辦人何鴻棋多年來的努力，去年前進美國舉行慈善演奏會驚豔全場，而現在不用去美國，10/4當天在滬尾藝文休閒園區三樓戶外「埔頂草原」，即可感受極緻音樂饗宴，而酒店亦準備了搭配音樂會的入住方案，9,900元起河景客房化身為國家歌劇院包廂！與好友歡聚，一起入住舒適寬敞的海景客房，從夕陽到月光海，在陽台上悠閒啜飲分享生活、感受音樂，讓這一天的體驗成為美好的記憶。

亦可單純享受這場天籟之聲，於草坡席地而坐，聆聽震撼人心的演奏，感受鼓動生命的音樂魔力！結束後還能在園區內河畔餐廳用餐，享受主廚精心烹調的特選料理。「滬尾藝文休閒園區」表示，本次活動所有表演收入將全數響應公益，歡迎大家來淡水一起躺草皮、賞夕陽、聽音樂、一起與滬尾藝文休閒園區歡度周年，創造無數個美好時光！

入場資訊 :

公益表演 2000元/人（限量500席，含當日河畔餐廳晚餐）

一泊二食+公益表演 9900元起/雙人（限量66房，含當日河畔餐廳晚餐+入住河岸景觀房+隔日早餐)

訂位連結：https://reurl.cc/gmQoL4

活動資訊 :

演出時間：17:30-19:30

河畔餐廳開放用餐時間：19:30-21:30

�為確保觀賞品質，本活動不開放6歲以下小朋友進場，造成不便敬請見諒

�6歲以上12歲以下小朋友免費入場（一名成人最多可帶兩位免費小朋友進場

�遇雨將改至宴會廳公演

�本次表演收入將全數捐給公益

929周年慶優惠資訊:

住房優惠限定日0：3900+10%元起

針對929周年慶日： 一日限定：929當日淡水2人早餐929元(原價1200+10%) 入住高級客房：3人成行每人929元，每房2787 元(原價7800+10%) 午、晚餐優惠：肋眼牛排每人929元(原價1299+10%)

