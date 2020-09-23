幸福的起點 新北環狀線景平站開發案

21日新北市府與將捷建設共同簽署新北環狀線景平站土地開發投資契約，副市長陳純敬出席記者會時表示，市長侯友宜上任後積極推動境內軌道建設，不僅將「三環三線」延伸規劃為「三環六線」，新北市捷運局也從配合市府規劃，於今年首度自行辦理捷運土地開發案；以已通車的新北環狀線為例，共有10處車站展開招商，總開發金額達525億元，不僅挹注市府自償性經費80億元，更為當地帶來6000個工作機會。

本案由將捷建設與林祺錦建築師事務所，共同攜手打造地上12層、地下3層的住宅大樓；1樓規劃沿街式店面，滿足住戶及捷運族多元的消費需求與便利性，而地上6至12層則為集合住宅，規劃15-30坪為主的捷運宅，全案基地共353坪，總樓地板面積約2500坪，預計於2024年完工。景平站位於中、永和交界處，緊鄰台64線快速道路，也是雙和地區民眾往返新店必經之路，交通便利性不在話下，附近更有超過40年歷史的大勇街黃昏市場、景新街早市及大型量販店進駐，生活機能極佳。

景平站聯開案投資金額約3.8億元，不僅是市府自行辦理的捷運開發案首波名單之一，本案在建築設計上也是一大亮點。由於環狀線採高架設計，為延續城市天際線，景平開發案以捷運線上的天空之城為理念，故以「Sky Castle」為名，外觀上以立面轉折跳動量體，在陽台與隔柵搭配設計，呈現捷運快速流動之意象，在夜間搭配照明設計，更能凸顯出建物的律動感，為新北市打造出地標性的捷運聯開案建築。

將捷建設董事長林莉婷表示，將捷集團長期以實際行動支持政府政策，積極協助都市發展及軌道經濟推動，多年來在捷運聯開案已累積豐碩的經驗與成果，期待景平站聯合開發與新北市政府、捷運局合作下，可以替中和區打造新的住宅意象，提供優質便捷的住宅空間。

捷運局指出，景平聯開案以住宅規劃為主，便捷的捷運及周邊生活機能，加上將捷集團的專業施工與整體設計，滿足了住戶各種需求，實現新北市幸福宜居城市的目標。陳純敬表示「翻轉新北」是市長侯友宜的重要政見之一，而市府的「都更三箭」策略之一即是針對已通車捷運場站為節點，檢討周邊土地，創造多元發展及活化都市機能。至於市府和將捷集團非首次合作，其中最為人熟知的就屬位於淡水的「滬尾藝文休閒園區」，從該合作案可以看見將捷對於生態環境與整體城市景觀風貌的重視，雖是商業開發案卻仍保有對土地的尊重，相信未來景平案，在將捷接手之後能為中和帶來新的城市美學意象。根據統計，中和區人口逐年攀升，目前已以來到41萬2千多人，本案完工後將為當地換屋民眾及首購族帶來購屋的新選擇，住在環狀捷運線上的天空之城，讓中和景平站成為人生幸福的起點。

新聞小檔案：

將捷集團成立於民國81年，旗下有將捷建設、林長勲聯合建築師事務所、和群室內裝修、忠明營造、捷築整合科技以及永捷資產管理等一條龍式地產服務事業團隊。將捷集團曾參與台北市捷運景美站、行天宮站以及松江南京站等捷運聯開案，深具開發與實務經驗。近年更跨足休閒文創事業，成立將捷文創，與新北市經發局合作在淡水區興建營運「滬尾藝文休閒園區」，為新北市觀光及經濟就業發展注入新活水。