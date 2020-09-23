好玩才能提高生產力！創意工作者都在用的待辦事項遊戲APP推薦

好多待辦事項看了就想逃避，下載待辦清單APP用幾天就放棄，人生總是一團亂？台灣開發團隊 Fourdesire 四合願推出新作《記事探險》，結合探險遊戲讓枯燥的待辦事項變有趣，每天迫不及待解鎖每日任務，好玩才能提高生產力！

玩心解鎖每日任務 待辦事項變身奇幻海島

下載過好幾種待辦事項APP，雖然打勾完成清單很有成就感，但單純用文字記錄事項，用沒多久就覺得無趣，過幾天容易忘記要點開APP，乾脆只用一般行事曆紀錄。到底有沒有能持之以恆又有趣的APP呢？

開啟《記事探險》不再只有條列式待辦事項，而是進入一片有著蔚藍海洋和可愛海島板塊的奇幻世界。使用者每完成一件待辦事項，海面就會出現一座隨機造型的板塊；如果完成很多事，還可以探索到療癒鯨魚、海底火山或神秘鐵塔等奇觀！

隨著紀錄的事項愈多，就能搜集到更多不同的板塊與風景，還可選購外太空、雪山、霓虹城市等特色主題，每天一點一滴創造出獨一無二的小宇宙。

以前作《植物保姆》、《Walkr》、《記帳城市》創下全球2800萬下載量的Fourdesire ，用玩心設計結合遊戲與生產力工具，將待辦事項具象化為奇幻世界，使用APP不再是例行公事，而是開啟一段冒險！

Fourdesire 創辦人陳威帆在新品發表會上說明，《記事探險》靈感來自《怦然心動的人生整理魔法》和《子彈筆記》，希望開發出專注於人本身的產品，藉由體驗《記事探險》檢視計畫安排是否合乎能力與時間，更了解自己，才能好好整理生活，有效管理時間。

週期回顧每日旅程 用遊戲提高生產力

完成任務帶來成就感，難道「未完成」就是半途而廢嗎？花了一個月還是沒背好的單字、想了兩星期還沒動手組裝的書櫃……這些「未完成事項」在《記事探險》會具象化為一座斷橋或是沒蓋好的滑水道，意味著並非浪費時間，只是一次尚未完成的嘗試或挑戰。

藉由自訂時間的「週期回顧」，使用者會發現自己在哪些項目分配最多時間與精力；透過回顧歷險過程，使用者也可思考究竟該移除未完成事項？還是帶到下一個島嶼計畫中繼續完成？

2020年很快就要結束了，新的一年也安排了好多計畫，不想用枯燥乏味的方式鞭策自己嗎？《記事探險》陪你玩遊戲提高生產力！前往下載，開啟玩心紀錄吧：https://apple.co/3c7zm2R