全台首次發表　AI裝潢風格測驗

房子要裝修了，才發現從選擇整體風格到規畫施工，要了解的細節太多，想全權交給設計師安排，但不知怎麼跟設計師討論自己想要的風格設計空間？有鑑於此，樂活輕裝修和淡江大學統計系合作，採用近來流行的phython語言，以更精準的AI人工智慧系統，將大數據準確的分類，優化使用者體驗，讓消費者們都能獲得滿意的答案，此項計畫，由商業發展研究院輔導，並獲得經濟部中小企業處的支持。

樂活輕裝修負責人陳竑銘建築師表示，很多人都不清楚自己喜好的裝修風格，他們經過多年第一線的經驗，創建線上風格測驗系統，在AI精準的分析後，發現比起純粹的單一風格，多數人更傾向混合風。也證明該系統的確針對使用者設計，能提供更貼切需求的結果。

系統以六大風格作為基礎，分別為工業風、北歐風、無印簡約風、人文輕奢風、美式鄉村風、現代混搭風。不同風格有基本的元素和配件，也和裝修成本息息相關，民眾在線上測驗結束後，可參考系統的預算表作為自己的裝修經費，或者直接諮詢樂活輕裝修的設計師，討論預算增減的空間。

各種風格簡單來說，工業風是以金屬、皮革和斑駁感作為指標，在簡化的空間中，屋主可展現屬於自己粗曠性格的一面，或者凸顯出懷舊、特殊質感、現艷色彩單品的獨到品味。

北歐風則是以簡潔純粹的線條作為主要訴求，大量白色、植栽的運用增添整體空間暖意。無印簡約風重視的是機能性與空間規劃，白色、木紋和不銹鋼鐵件架構出主題空間，展現俐落的現代居家色調。

人文輕奢風勢將現代和古典融合，整體呈現時尚、有品味的生活風格，低調但有內涵的高貴質感。美式鄉村風大量使用自然素材製造的家具，如木造家具和織品布料，營造出貼近自然、充滿溫馨氣息的環境。