育達科大中秋時節傳情意 手作月餅送獨居長輩

長期關懷獨居長者不遺餘力的育達科技大學，由於中秋佳節將至，董事長王育文與黃榮鵬校長9月22日率學校師生與華山基金會社福團體，攜手拜訪學校周邊獨居長輩，除分送餐旅系自製手作月餅之外，也陪伴長輩們提前度過一個溫馨的端午佳節，讓學校周邊獨居長輩感受到社會的關懷與照顧。

育達科大餐旅經營系彭金堂老師指導餐旅系學生及學輔中心資源教室學生一同製作「養生月餅」，今年共同製作200份分送給長輩們，食材改良為低糖烏豆沙，低膽固醇無負擔，也絕不添加防腐劑，讓長輩們吃得健康無負擔。並與華山基金會合作，一起分送學校周邊獨居長輩，讓學生從做中學習，展現平日所學成果，在陪伴長者的過程中，也讓同學們深刻體會到敬老與服務的實踐。

獨居長輩們看到學校師生及華山基金會人員到訪，開心地與王董事長和師生話家常：「真沒想到大家會來看我們，還帶好吃的月餅，覺得好感動。」，學輔中心多遊系林震宗同學雖然行動不便，但得知能夠做愛心，將製作的月餅發送給獨居老人，興奮表示：「能夠加入這次服務志工，覺得好開心，謝謝學校給我們這次機會服務別人。」

育達科大王育文董事長表示，有能力時就為社會付出，希望能拋磚引玉並號召更多在地企業共襄盛舉。在中秋節前夕至各獨居老人家中關懷生活狀況，以傳遞社會溫暖。黃榮鵬校長也指出，學校餐旅系除強調餐飲與旅館專業知識與技術之訓練外，更重視餐旅業經營管理相關能力之培養。以培養具備專業素養的餐旅人才為主，希望能夠為提升苗栗地區的餐旅質量扮演一定的角色。教學上強調「就業導向」，期許學生透過「做中學、學中做」，強化實務技能，進而提升畢業生就業競爭力。