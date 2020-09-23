偉勝儀器工業刻正參加半導體展

偉勝儀器於9月23-25南港世貿展覽館舉辦的2020國際半導體展中，展出全新「自動化無塵無氧烤箱」，烤箱結合自動化搬運，大幅減少人力成本，偉勝以精密的設備參展，期能協助半導體業者布局無人化智慧工廠迎向龐大商機。

偉勝儀器工業總經理陳玟翰表示， 隨著5G、AI..等新技術應用日廣，在瞬息萬變的國際經濟局勢中，偉勝隨時掌握市場需求動脈、優化關鍵技術，藉由上述關鍵技術的開發與軟體整合，將為客戶提升產品質量，創造最高經濟價值，偉勝儀器工業40多年來不停研發、創新「自動化無塵無氧化烤箱」，獲得股票上市、櫃大廠肯定及接連獲得國家級重要獎項，除此亦獲得日本烤箱大廠與自動化大廠如廣運機械..等參與技術合作，偉勝儀器所開發的全自動系統中，機台可搭配無人車(AGV)及其搬運載台設計(上載/下載料件)、可自動開關的烤箱機電設計，並搭載可遠程設定的系統人機介面；另整合無人化烘烤製程，佈建各感測與控制器，並以物聯網方式跟控制系統介面串聯，除了提供烘烤製程電子履歷紀錄外，也能夠監控每個烤箱的即時烘烤數據，並由感測與控制參數的輸出及AGV行程的規劃，串聯上、下游製程達成無人化操作與品質監控的目標，為智慧工業4.0帶動產業自動化製造趨勢。偉勝展覽攤位位於南港展覽館1樓(攤位:j2546)。