SEMICON Taiwan 2020國際半導體展南港展覽館開啟序幕

虛實整合呈現最新5G、AI應用 全球產業領袖共創半導體未來

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展於今(23)日於台北南港展覽館一館盛大登場，為打破傳統實體觀展限制，首次推出「Hybrid」展覽模式串聯線上線下，整合實體活動與虛擬平台，提供參觀者掌握半導體最新趨勢，展覽活動現場除了展出15大主體展區與創新館、19場國際論壇、5大同期展覽外，今年特別邀請到行政院長院長蘇貞昌、美國在台協會(AIT)處長酈英傑等意見領袖出席開幕活動，重點活動「科技菁英領袖晚宴」也將續邀總統蔡英文出席頒布產業貢獻獎。

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展盛大開展。

開幕典禮由行政院院長蘇貞昌、美國在台協會(AIT)處長酈英傑、台灣半導體產業協會(TSIA)常務理事盧超群及其他政府官員與產業高階代表出席，行政院院長蘇貞昌在開幕致詞時表示：「近年來，國內外大廠持續加碼投資台灣，金額達新臺幣2.72兆元，這股投資帶動的市場需求，為半導體注入成長動能，未來我們將與各界一起努力，擴大吸引設備及材料外商來台投資，逐步建立更完整的產業聚落，使台灣半導體成為全球產業的關鍵力量。」

SEMI國際半導體產業協會全球總裁暨執行長Ajit Manocha於 SEMICON Taiwan 2020國際半導體展開幕典禮演說影片中表示，期望透過半導體盛會能凝聚各界力量，共創未來半導體趨勢。

SEMI 全球總裁暨執行長Ajit Manocha在開幕典禮透過線上影片表示：「台灣對於疫情控制得宜及強健的產業韌性，使半導體市場表現領先全球強勁成長。SEMICON Taiwan作為年度半導體盛會，將透過凝聚各界力量，共創未來半導體趨勢，驅動新興技術不斷演進。今年SEMI邁入第50周年，我們很榮幸能與台灣政府及各方產業夥伴一起為台灣半導體永續發展、提升全球競爭力、培育頂尖人才等目標努力，邁入下一個黃金50年。」

15大主體展區與創新館 X 19場國際論壇 X 5大展覽同期展出

今年SEMICON Taiwan展覽期間邀請200位全球產業專家齊聚，展出15個主題展區與創新館，結合19場國際論壇與線上線下活動，為全球觀眾呈現微電子產業技術最新技術趨勢，今年展覽期間同期舉辦5大活動，包含「FLEX Taiwan 2020 軟性混合電子國際論壇暨展覽」、「ITC-Asia 2020第四屆國際測試研討會（亞洲）」、「SiP Global Summit系統級封測國際高峰論壇」、「Smart Manufacturing Taiwan高科技智慧製造特展」與「Strategic Materials Conference Taiwan策略材料高峰論壇」，為年度半導體盛宴注入更多創新研發能量。

SEMICON Taiwan年度重點活動「大師論壇 (Master Forum)」將邀請經濟部部長王美花、台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、遠傳電信總經理井琪與半導體產業領袖，為全球IC設計、記憶體、晶圓製造、封裝測試、系統整合等領域菁英帶來5G與AI時代下半導體未來發展趨勢，掀起展覽話題高潮。此外，展館現場亮點「高科技智慧製造特展」全新開闢「資安」專區，展出高科技智慧製造導入5G、AI、大數據、物聯網的創新技術與產線資安防禦及風險管理系統解決方案；「化合物半導體創新應用館」將展出遠傳5G 基地台、Jaguar新一代電動車I-PACE等新興應用，從設計、製造到系統，全方位呈現化合物半導體產業鏈與終端應用。

Hybrid虛實整合平台：整合線上線下，同步展出重點精彩活動

今年SEMICON Taiwan首次推出虛實整合「Hybrid」平台，以前所未有的方式串聯線上線下，讓全球產業專家齊聚一堂，為未來半導體研發創新能量帶來全新的火花。展覽期間多場精彩活動也將走入線上，開展當天焦點活動「開幕典禮」、「科技菁英領袖晚宴」與7場重量級論壇將以線上直播方式邀請全球參觀者共襄盛舉，並另外錄製7場精彩實體活動影片於隔天上線，所有線上活動影片開放觀看至10/23，更多資訊請參考SEMICON Taiwan論壇活動官網。

除了現場技術演示與趨勢討論，SEMI也將深耕多年的人才培育主題再次帶入展覽現場，舉辦多場論壇並為學生量身打造精彩活動，集結台積電、台灣美光、日月光、104等重量級大廠與知名獵頭齊聚分享未來半導體產業的關鍵競爭力。為了慶祝SEMI 50周年，SEMI在展館現場也推出一系列慶祝活動，並設置「Hybrid」虛實整合體驗專區，除了完整的線上觀展功能外，特別推出VR體驗功能可以全方位呈現360度虛擬展館，讓參觀者從活動現場走入虛擬世界。全新SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台在今日正式上線。歡迎至SEMICON Taiwan活動官網了解更多展覽重點資訊。