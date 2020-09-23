「啟程教育學院」協助年輕人成功創業　陳炳宏提供創業撇步

為協助年輕人成功創業，知名教育培訓機構「啟程教育學院」舉辦創業課程，力邀兩岸8所大學特聘教授陳炳宏回台分享過往經驗，幫助創業者少走彎路，傳統產業該如何轉型突破市場困境，並大方提供給中小企業主轉型建議。

陳炳宏20年前在天津成立帝十三廣告集團，超過400個成功輔導案例，70％為上市櫃公司，兩岸輔導過上萬名學生。他認為創業不像民眾想得容易，必須思考品牌定位、產品研發、行銷設計、資金控管等，一旦決定開始創業，就有許多層面需要考慮。

在課程中，學員常問：「要如何提供企業競爭力？」陳炳宏表示，在台灣創業有一個很大問題，就是沒有「商業模式思維」。隨著網路發展與商業環境的快速改變，台灣舊有貿易思維在先進國家已被商業模式思維所取代，但是台灣完全沒有察覺，導致創業重疊性過高，技術升級但市場沒有擴大，因此許多人創業就掉進紅海。

「商業模式思維」就是先想消費者在哪？痛點是什麼？再針對痛點研發特定產品，然後把市場規模做成商業計畫書。如此較有可能尋找到投資人，並解決資金問題；也較容易吸引人才加入團隊，避免單打獨鬥。這種「先鎖定需求、再研發商品」的模式，能大幅降低創業風險。

創業者常提出：「如何擺脫其他競爭者？」陳炳宏反問：「你有「爆款商品」嗎？他認為台灣的問題就在於「你有，他也有」。當你沒有一個爆款產品讓人們願意幫你傳播，就容易陷入價格紅海。所謂「贏銷」就是「比行銷快一步」，這「一步」就是先針對市場需求研發爆款商品、再行銷，此做法在兩岸已協助無數創業者成功走出第一步。

除了提供創業輔導課程外，啟程教育學院也鼓勵創業家及企業主彼此認識交流，共同建立商務社群，讓學員為事業打拼時，有一些共同扶持的好夥伴、交流資源，幫助創業者少踩創業地雷。