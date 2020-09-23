聚典資訊推出先進零售智慧辨識物聯網技術 9/24-26台灣創新技術博覽會展出

在新冠病毒疫情的衝擊下，數位經濟崛起，實體零售業面臨到前所未有的挑戰。聚典資訊是由台灣與美西的商業和技術團隊所組成。自主開發資料視覺化、機器視覺、智能評分推薦系統等核心技術。期望成為零售商數位轉型的合作首選，透過人工智慧運用及資料分析來振興台灣實體零售業的再成長，輔助實體零售業邁向零售4.0全通路串連。

聚典資訊研發「智慧零售之零售場域即時回應促銷系統」(Ret[AI]ling Data SSP)，此系統主要是智慧廣告面板，透過上方的前置鏡頭以機器深度學習、影像人物重識別，即時分析前方顧客的人臉生物特徵 (例：年齡、性別、情緒、駐足時間等)，對採集的數據進行分析，即時判斷顧客購物偏好，提供個人化商品推薦、商家即時行銷轉換的功能，並透過系統趣味性增加與顧客的互動式體驗，吸引顧客目光提高促銷成效；業者也可透過監測影像，掌握顧客年齡層、男女比及熱銷產品等資訊，讓進貨管控能力更加有彈性，達到智慧與精準行銷。

此外，智慧廣告面板更結合了全區域地圖導覽，只要點選前往位置，即呈現簡單易懂的路線，增加消費者對於場域內的熟悉度，指引消費者快速到達目的地；透過資料分析，SSP 系統為顧客整合各大論壇上商品評論內容，讓消費者為品牌說好話，給予最真實的口碑行銷。未來結合商場會員資訊及各店人流追蹤分析功能，除了達到精準行銷外，透過場域內各店面的人流存量，分散人潮，提升顧客到店服務滿意度。

聚典資訊成立不久就取得2020美國最大電子消費展CES的門票並有出色的表現。此外，聚典資訊AI解決方案更獲美國知名零售評論雜誌《Retail CIO Outlook》評選為 2020年亞太區前10強零售人工智慧解決方案提供者 (Top 10 Retail AI Technology Companies in APAC 2020)。9月24日至9月26日在南港IC設計育成中心帶領下將參展「2020台灣創新技術博覽會」，想要尋求相關技術合作，請蒞臨台北世貿一館 (創新領航館/全物聯區D01)。