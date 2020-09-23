虎尾科大「夢想銀河技能職多星－夢想足機」主題展 探討綠色能源

國立虎尾科技大學藝術中心於9月22日於校史館(第一校區四期大樓一樓)舉行「夢想銀河技能職多星－夢想足機」機械與光學電子主題展開幕活動。本次展覽期間自即日起至2020年12月31日止，開放時間為上午10:00至17:00，假日休館，歡迎有興趣的民眾前往參觀指教。

虎尾科大表示，本展覽展出三大主題：「技職星球—認識瞭解技職教育及各類群特色」、「夢想足機—綠色能源介紹與體驗」、「你就是Power—VR電流擊擊樂」，透過VR虛擬實境，讓觀眾在遊戲中也能學習能源小知識。展出虎尾科技大學各科系師生共同研發的各項作品：燃料電池、鋰電池、儲能電池、互動式創能體驗等，帶領觀眾認識各種綠色能源、儲能、節能的方式，以及未來要從事綠色能源產業需要具備哪些能力。

安慶國小學童迫不及待體驗互動式發電式系統。圖／虎科大提供

能源問題是全世界最重大的課題，綠色能源將會是未來趨勢。台灣沿海地區佇立著巨大的風電機組，扇葉轉動時可以產生電能；屋頂架設的太陽能板，只要有太陽就能產生電力，但是沒有風、沒有太陽無法發電時，該怎麼辦呢?

虎尾科大藝術中心歡迎大、小朋友、親子來到「夢想銀河技能職多星－夢想足機」主題展，透過各項科技體驗及遊戲的過程中，更深入瞭解綠色能源發電的大小事。