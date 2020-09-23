貿協開班 運用科技數位轉型 迎接會展產業新契機

新冠肺炎疫情席捲全球，顛覆人類生活型態及商務模式，為協助會展業者尋求因應之道，經濟部國際貿易局、外貿協會、展覽暨會議公會（TECA）於9月21日舉行「會展趨勢論壇-後疫情時代國際趨勢及會展業之對策」，邀請前駐法國代表大使呂慶龍、中央大學榮譽教授單驥主講，並與外貿協會秘書長葉明水、貿友展覽總經理劉苑玲、艾力得總經理吳菁正等人進行會展產業會談，探討如何運用新科技進行數位轉型，迎接會展產業新挑戰。

首先，呂慶龍大使以自身42年的外交工作經驗，分析網路世代與全球化的變與不變、國家利益與國際合作新局面；單驥教授則從經濟角度剖析全球政經大局，疫情下美中科技戰與經濟戰的進行式，並從時政治、經濟、科技、實務等層面提出會展產業所面臨的挑戰與趨勢，包括虛實整合（Offline plus Online）的新方向與電商、宅經濟無接觸服務等數位消費的商業模式，呼籲業界在可預見的未來做好準備，接受科技化的挑戰。

在會展產業會談中，葉明水秘書長與專家們不約而同提出數位整合的概念，包含展覽走向OMO（Online-Merge-Offline）線上合併線下的商務模式；國際會議則轉變為Hybrid虛實整合模式，以實體活動搭配線上活動，在防疫的基礎下最大化觸及參加者、滿足客戶需要；此外，會展防疫措施、線上廣告贊助、資訊安全等也都是重要的課題。

「會展人才培育與認證計畫」為「推動臺灣會展產業發展計畫」的子計畫，透過本計畫，經濟部國際貿易局、外貿協會、展覽暨會議公會、會議展覽協會共同辦理多項會展高階課程，以符合會展業界之需要。