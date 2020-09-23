打造就業競爭力！大葉大學企管系輔導學生考取服務業品質專業師

大葉大學以德國師徒制引導學生學用合一，企業管理學系輔導學生參加中華民國品質學會服務業品質專業師(CSQP)測驗，9位學生順利考取證照，求職履歷表比同齡者更加亮眼。

企管系主任曾清枝強調，企管系重視學生的職涯發展與畢業出路，透過各式課程與活動強化學生就業競爭力，曾耀煌老師開設的「品質管理」課程，輔導學生報考證照，此次共有9位同學通過中華民國品質學會服務業品質專業師(CSQP)測驗，包括今年6月剛畢業的陳靖儀、王怡文、大四生陳仕翰、李旻錡、黃宇歆、李鴻玉、黃珮慈、大三生陳翠娥、顏全苡。值得一提的是，陳翠娥、顏全苡同學，是夜間上課的進修學士班學生，她們認真學習、積極準備考試，順利取得證照，可說是同學們的榜樣。

大葉大學企管系主任曾清枝(中)恭喜進修學士班的陳翠娥(左)、顏全苡(右)考取證照。圖／大葉大學提供

企管系副教授曾耀煌指出，服務業品質專業師是中華民國品質學會的證照，品管適用於製造業也適用於服務業，因應越來越重視服務品質的就業環境，特別開設「品質管理」課程，並邀請業界師資共同授課，輔導學生報考台灣唯一的服務管理證照「服務業品質專業師(CSQP) 」。服務業品質管理注重服務場域的前場禮儀訓練、後場的制度、作業流程及設計等，應用層面廣，證照考試要同時考甲、乙卷，一個重理論、一個重實務，能夠通過測驗相當不容易，擁有證照對學生未來就業也有加分作用。

大葉大學企管系大三生陳翠娥(左)為考證照寫了兩本筆記，曾耀煌老師(右)相當肯定。圖／大葉大學提供

進修學士班三年級的陳翠娥說，小孩畢業後，換她來念大學，「品質管理」課程的上課內容很充實，包含品管七大工具、服務品質規劃，服務業品質專業師(CSQP)測驗有十幾本書要讀，她每天至少花一小時準備，並且自己整理筆記，整整寫滿了兩本，很開心可以考取證照。

企管系大四生陳仕翰認為，服務業是未來趨勢，選修「品質管理」課程與報考證照都對就業有幫助，課程讓他們學習到第一線如何處理，比如發生客戶抱怨的作業流程，如何找出問題癥結等等。