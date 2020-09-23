「買酒網慈善認助月」目標捐助200萬為清寒學生圓夢

秉持著「慈善.專業.熱誠」為經營宗旨，在台北擁有七家銷售門市的買酒網（https://www.my9.com.tw/），為了幫助居住在台北市生活陷入困境的學生，能順利完成學業並達成夢想，多年來持續捐助「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，為了希望能喚醒更多人能投入更多的愛心與關懷，成為清寒學生們最堅強的後盾，決定擴大實際行動，發起名為「買酒網慈善認助月」的公益活動，將買酒網2020年10月份贊捐營業收入8%捐贈給基金會，希望目標捐助200萬為台北市清寒學生圓夢。未來每年10月，也會定為買酒網的「慈善認助月」，讓慈善成為買酒網永續經營不可或缺的社會責任。並希望藉由慈善認助月捐款方式協助清貧學童，提供教育資源，讓他們得以強化經濟自主能力並感受到社會的關懷。

買酒網總公司盛豐行公司董事長黃志豐表示，近年來台北市貧富差距拉大、物價持續飆漲、非典型就業人口更在去年底創下歷史新高，即便就學人口因少子化影響而逐年銳減，卻還是有許多孩子因家庭經濟狀況困頓，無法專心向學得到友善的教育環境，甚或無法完成學業，或輟學失去求學進修的機會，不但是個人的不幸，也是國家社會的損失，申請台北市政府教育局認助清寒學生基金會協助的孩子也日漸增多，捐款與善心人士雖有增無減，卻仍趕不及弱勢學子的成長速度，基金會仍急需社會大眾的愛心支持。

黃志豐指出，買酒網深信有些事不該執迷，但做好事則不可不執著，「買酒網慈善認助月」活動的本質是為社會開啟美好的未來，進而邀請更多善心人士共同參與，並希望藉由慈善認助月捐款方式協助清貧學童，提供教育資源，讓他們得以強化經濟自主能力並感受到社會的關懷。也希望藉此慈善活動能讓更多企業了解，將愛的力量團結起來是無限的廣大，支持每一位學童透過知識與愛的扶持蛻變成長，使其能安心求學，挑戰自我及圓滿夢想，並在未來成為點亮自己與回饋社會的明亮之星。買酒網未來也將會持續關注弱勢青少年及學童教育等相關議題，讓他們能真正地擁抱關懷展翅飛翔。

「買酒網慈善認助月」活動官網https://www.my9.com.tw/pages/買酒網慈善認助月-愛分享-圓夢想。