台韓三強合作 健喬進軍OTC市場！全新升級「金吉胃福適凝膠」打響保胃戰

健喬集團(4114)深耕製藥領域40年，近年來不斷強化「MDI定量噴霧吸入劑、荷爾蒙製劑、鼻噴劑、發泡劑與顆粒劑」五大技術平台，獲得許多台灣第一的傲人成績。健喬除在處方用藥上不斷精進，在指示用藥(OTC)市場上也積極佈局，健喬今舉辦「金吉胃福適凝膠」上市記者會，藉由與韓國知名Boryung 藥廠 ，及深耕台灣在地胃藥市場長達40年的吉胃達藥業合作，宣告大舉進軍OTC藥品市場，第一仗就從消費者關切的保胃戰開始！

「Gelfos®吉胃福適」系列產品是由韓國Boryung藥廠研發生產，1975年於韓國上市，並於1980年引進台灣，成為台灣胃乳第一指定品牌，市占高達70%。2014年更於中國上市，是韓國第一支進口中國的藥品，市占約49%，市值高達5000萬美元。2020年是「Gelfos®吉胃福適」與吉胃達藥業合作在台上市40周年，今天宣布推出原裝進口、全新配方的「Gelfos®M金吉胃福適凝膠」，在口味上創新改良，推出普遍大眾喜愛的橘子口味，產品包裝也貼心設計為條狀，增加攜帶與服用的便利性，一撕一推即可服用，從內到外，全面升級！

本次由健喬集團取得「Gelfos®M金吉胃福適凝膠」總經銷權，主要是借重健喬是國內排名前五大的藥業集團，除處方藥品外，也深耕OTC藥品市場多年，擁有強勢的通路與行銷的實力，客戶遍佈全台。韓國Boryung 藥廠除擁有63年的豐富製藥經驗外，還擴及婦嬰用品、疫苗、醫材、保健品等，公司產品遍布全球72個地區的豐富製藥經驗。其中又以吉胃福適最為大眾耳熟能詳的胃腸藥品牌。

健喬的市場通路經營與行銷、吉胃達的品牌經營經驗，及韓國BORYUNG的研發技術，勢必會讓新產品被廣大的消費者所接受。2020不僅是「Gelfos®吉胃福適」40年來第一次升級配方的新產品上市，更是健喬集團滿40歲的日子。健喬期集結眾多的力量與經驗，以雙40策略迎戰OTC藥品市場。

記者會邀請到知名健康節目主持人鄭凱云，憑藉多年工作中累積的保健知識與經驗，與國人分享因飲食、壓力、生活作息等狀況，對腸胃造成的傷害與影響，進而提醒腸胃保健的重要性。而現場也請到專業藥師，現場說明民眾如何在不同的狀況下，挑選出最合適的胃藥種類，給予大眾正確的觀念與選擇。另外健喬準備大型產品，並用方式動態呈現出「Gelfos®M金吉胃福適凝膠」有包覆先保護的概念，將產品精神徹底傳遞。

健喬40，強勢出擊，從10月份開始，大家將可透過電視、捷運包車、全省廣播、網路影音、周刊雜誌等各大媒體，看到「Gelfos®M金吉胃福適凝膠」及健喬自有品牌一系列的產品廣告。消費者可以在全台7000間藥局及藥妝店買到健喬優良的OTC藥品。而未來健喬也將持續代理或生產更多優良的品牌藥品、保健品，期能站穩OTC市場，為持續確保藥品使用的安全性，更增進民眾用藥的即時與便利性，努力不懈，一次到胃！