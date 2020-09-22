大葉大學舉辦電農新世界工作坊 助企業迎向電商新世界

有感於網路經濟時代，企業需要透過電商開拓市場，大葉大學管理學院財務金融學系特別舉辦「電農新世界」工作坊，邀請電商領域專業講師分享相關經驗與行銷技術，協助企業認識電子商務，養成商品行銷實戰力。

大葉大學管理學院舉辦電商工作坊。圖／大葉大學提供

大葉大學「從心出發．翻轉花壇新生機創生計畫」主持人、財務金融學系副教授鄭孟玉表示，因應網路消費崛起，產業急需電商人才，大葉大學管理學院一方面打造「跨境電商人才培育中心」，攜手淘寶台灣、玉山網商協會、長春英利集團等企業，培養學生就業競爭力，另一方面，為落實大學社會責任，與花壇鄉農會合作，輔導地方行銷商品，開拓網路市場。此次「電農新世界」工作坊，不只是有花壇鄉農會及其他中部廠商參與，輔導高雄永安漁村地方創生的高雄科大也共襄盛舉。

伽瑪星球執行總監梁家興(中)用遊戲帶領學員認識電商。圖／大葉大學提供

校務發展暨品保處處長黃俊杰強調，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，管理學院推出「跨境電商跨領域學程」，為產業培育新興電商人才，此外，學校也積極協助彰化縣各鄉鎮打造特色，「電農新世界」工作坊就是為企業培訓電商轉型的種子，幫助廠商把特色產品行銷出去。

金甫聖國際負責人賴英瑄(中)到大葉大學學習電商技術，希望把彰化的好商品推廣出去。圖／大葉大學提供



工作坊講師、伽瑪星球執行總監梁家興用遊戲的形式帶領學員建立電商意識，梁家興指出，三天的工作坊除了讓學員認識跨境電商營運模式及行銷手法，也安排了實作課程，讓學員練習寫文案、拍產品、將產品上架電商平台。

到大葉大學參加電農新世界工作坊的學員，分組討論圖片象徵的意義。圖／大葉大學提供

金甫聖國際負責人賴英瑄說，他本身有參加彰化縣企業拓銷聯合協會，協會會一起到國外參展，產品也在經貿網等平台上架，謝謝大葉大學舉辦「電農新世界」工作坊，讓廠商可以學習相關技術「電農新世界」工作坊，拓展銷售市場，讓彰化的好商品被更多人知道。

花壇茉莉花夢想館館長李淑靜說，農會積極提升網路推廣能力，因此特別與大葉大學合作，希望透過電子商務，能把在地特產茉莉花與無毒農業的信念，推廣出去。