奇哥x 熊讚推出跨界聯名快閃櫃　9/27前限量熊讚周邊打卡送

臺北市政府吉祥物熊讚的辦公室近期盛大開幕， 寶寶的第一個朋友奇哥聯合熊讚推出聯名商品，超萌模樣讓大人小孩都愛不釋手，自9月18日起至9月27日止，進軍信義區在信義新光三越A8館4樓隆重推出「奇哥x熊讚聯名快閃櫃」活動。19日舉辦「奇哥x BRAVO！BEAR跨界聯名新品上市活動－熊讚一日店長見面會」，人氣超旺的熊讚當天也親臨現場與民眾相見歡。

當日除了線上報名的粉絲能率先贏得與熊讚合照的拍立得相片、獨家熊讚資料夾、熊讚手帕外，現場民眾積極完成指定任務，把握與熊讚近距離接觸的機會，吸引不少大小朋友共同參與，短短1小時即造成排隊人潮。

「奇哥x BRAVO！BEAR跨界聯名新品上市活動－熊讚一日店長見面會」，短短1小時便盛況空前。圖／奇哥提供

為滿足無法到場的民眾需求，即日起至27日止，於「奇哥x熊讚聯名快閃櫃」舉辦「熊熊打卡骰子樂」，與熊讚拍照板合照、公開分享至個人社群，並標記指定關鍵字 #奇哥 #熊讚聯名商品好萌好吸睛，即可參與骰子樂活動，參加者都有獎項，限量熊讚優惠或商品立馬就能帶回家，熊粉們趕緊把握時間衝刺信義區！

另外，奇哥x熊讚的聯名商品將於9月24日全台直營門市正式開賣，喜愛熊讚的粉絲皆能在奇哥或百貨專櫃購買。且凡購買熊讚聯名商品，即贈送熊讚表情貼紙，單筆消費熊讚聯名系列滿500元以上，再贈獨家熊讚資料夾！數量有限，贈完為止。詳情請查詢活動連結：https://bit.ly/3mmprLL