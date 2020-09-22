統創、云辰牽成 臺藝大藝術聚落亮相

國立臺灣藝術大學（以下簡稱臺藝大）「臺藝大藝術聚落」於9月17日舉辦修建落成典禮暨「真實世界展前展—建築與藝術的對話」開幕儀式。由陳志誠校長率領有章藝術博物館羅景中館長等多位校務主管到場支持。立法委員吳思瑤、統創集團黃子亮總裁、云辰電子張姿玲董事長、國立臺北科技大學黃志弘院長、許華山建築師、張盈智結構技師等貴賓蒞臨剪綵。

陳志誠校長致詞時表示，感謝統創集團和云辰文化基金會的支持，以及北科大建築團隊的專業力量，協力完成藝術聚落修建計畫。長期致力軟實力與城市文化的立委吳思瑤，提及臺藝大目前已是企業最愛的前十名大學，這是作為藝術教育機構最優良的成果，更期勉「臺藝大藝術聚落」能發揮大學社會責任實踐計劃（USR計劃）精神。

臺藝大陳志誠校長為統創集團黃子亮總裁介紹 「臺藝大藝術聚落」 展出作品。圖／鄭啟明攝

此次藝術聚落修建計畫，緣起自云辰文化基金會之贊助，與統創集團合作，在統創集團黃子亮總裁牽線下，透過北科大建築系同學的計畫提案，以及臺藝大有章藝術博物館與師生的參與討論，將藝文表演科系師生對校內舊有閒置教師眷舍的改建想法，在「臺藝大藝術聚落」中實現，成為重要展演地標，將具歷史意義的建築，打造為藝術與建築展演空間、國際藝術家駐村教學交流的工坊、地方創生的地標、一處複合的國際藝術創意之基地。

臺藝大陳志誠校長為統創集團黃子亮總裁導覽由舊校舍改建落成的 「臺藝大藝術聚落」 空間。圖／鄭啟明攝

黃子亮總裁與張姿玲董事長於致詞時也分別提到，統創集團和云辰文化基金會長期以來便是以提升國人文化藝術素養，培養優秀人才，促進國際藝術文化交流，贊助公益為宗旨。黃子亮總裁認為，臺藝大是國內藝術文化人才搖籃，造就許多菁英，期待藝術聚落能成為創作的啟蒙地，與世界連結，碰撞出火花，未來統創和云辰也將會持續提供建築與社會資源的跨領域協助，協助臺藝大推動開啟校園圍牆，並結合二校區文創園區，建置藝術生態園區的大計劃。