2020全球青年趨勢線上研討會開放報名 教育部青年發展署主辦11月13日、27日登場

面對疫情挑戰，青年國際交流不斷線！教育部青年發展署每年舉辦全球青年趨勢論壇，今年受到疫情的影響，轉型線上討論，針對明年論壇活動預先暖身，將於11月13日及11月27日舉辦兩場國際線上研討會，以聯合國永續發展目標(SDGs)第17項「全球夥伴關係」為主題，聚焦「防疫生活X數位科技」，邀請各國青年加入，共同分享推動防疫的經驗，探討全球青年如何攜手對抗疫情，打造更好的防疫新生活，國際青年共商防疫不斷線。

11月13日首場線上研討會，行政院數位政委唐鳳擔任主持人，分享臺灣防疫經驗，會中也邀請三位重量級國際與談人進行分享。在疫情爆發後，臺灣是第一個恢復棒球比賽且防疫不停課的國家，同時還援助各國提供口罩、建立防疫資訊平台及推動數位防疫，邀請全球青年一起思考，如何共同合作進行防疫。

第二場研討會11月27日接續開講，邀請國際大型青年組織的代表參與討論，包含歐洲青年論壇(European Youth Forum)、世界青年聯盟(World Youth Alliance)、世界青年領袖峰會(One Young World)，都將共襄盛舉。青年署也將在線上針對明(2021)年全球青年趨勢論壇子議題，進行意見蒐集，由與會青年共同投票選出具體的關注議題。

兩場線上研討會在臺灣時間11月13日下午1:00-2:00，及11月27日下午4:00-5:00分別進行線上直播，即日起在活動網頁(http://2020gytf.kahap.com)完成註冊報名，就能在線上與各國專家互動交流。 詳細活動相關內容可上趨勢論壇粉絲專頁了解及關注 (https://www.facebook.com/globalyouthtrendsforum/)