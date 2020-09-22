益生寵愛寵物餐廳摘下國際「雪梨城市設計大獎」

坐落於台北市大安區的日式老洋房，歷經超過半世紀的歲月，經由益力康生技集團董事長陳俊宏獨具慧眼，為傳承歷史價值與呼應寵物品牌精神打造「益生寵愛寵物餐廳」，獨特空間受到關注，並勇奪2020年9大城市設計大獎－「澳洲雪梨城市設計獎」銀獎榮銜。

台北市政府為積極推廣觀光特色，遴選益生寵愛寵物餐廳為「台北市政府2020觀光寵物餐廳示範店」，在熱鬧捷運旁的寧靜巷弄裡，新舊年代交替且賦予老洋房新的生命。餐廳庭園是一片綠意繚繞、寵物恣意玩耍的空間，呈現出清新舒適的氛圍，寵物、老屋與咖啡香的有趣故事，帶領旅客領略美的台北。

陳俊宏表示，以醫生、益生菌相似發音為發想創立「益生寵愛寵物餐廳」，秉持著Dr.Pet品牌精神打造獨特的「寵物樂園」，提供寵物友善餐廳與寵物健康講座，未來將結合寵物SPA按摩、健檢與針灸等，讓主人與寵物能開心玩樂與幸福陪伴的美好園地。

益生寵愛寵物餐廳顛覆傳統的寵物零食，嚴選優質牛肉、雞肉、魚肉等天然食材，透過多道工序、反覆嘗試手工烘烤研發寵物專屬脆肉紙，口感酥脆並保留肉片獨特香味，滿足寵物挑食的味蕾，又不會造成寵物過多負擔，特別適合老齡犬與挑嘴貓。

寵物專屬脆肉紙能滿足寵物挑食的味蕾。圖／益力康生技集團提供

國內以益生菌研發酵素聞名的大廠益力康生技集團攜手嘉義大學－台灣首位寵物益生菌專家呂英震博士開發生產「寵物專用益生菌酵素MP168」，並與宏碁集團旗下寵物電商平台「毛嚴選」，共同聯手推出專屬寵物保健食品Dr. Pet。針對寵物的健康需求，研發4大專屬保健食品：腸勝軍－消化腸胃健康、好心情－調節免疫保健心血管、肌優骨－關節骨質保健、有意視－視力護眼保健。

陳俊宏強調，益力康生技集團自守護人類健康跨足至寵物關懷領域，研發寵物專屬生醫級益生菌MP168，提供全方位的照顧，未來將繼續研發各類生醫級健康產品，為主人與寵物享受更優質生活。