國美館「山本修CAT ART」特展攜手護佳生醫 超療癒「戴珍珠耳環的少女貓」聯名款面膜讓人愛不釋手

護佳生醫執行長蔡帛霖與國美館「山本修CAT ART」特展推出的聯名款「戴珍珠耳環的少女貓」面膜。

喜愛貓咪的貓迷們有福了！台中國立台灣美術館一樓展廳入口對面橢圓形玻璃屋「ART E SHOP」，目前正展出日本藝術家「山本修CAT ART」創意商品快閃特展，展至2021年1月19日止。慶祝開展，國美館更與護佳生醫攜手，推出開幕歡樂送活動，凡前10名消費滿600元者，即贈送山本修「戴珍珠耳環的少女貓」聯名款面膜一片，該面膜除了超級療癒的包裝讓人愛不釋手之外，更融化、柔軟了許多貓奴們的心。

超療癒的「戴珍珠耳環的少女貓」面膜，連「咪路」貓都愛不釋手。

國美館「山本修CAT ART」特展展場一隅。

去年跨海來台於北、高兩地展出、掀起一股貓文創風潮的山本修「貓．美術館」，正式移展台中國美館，9月19日開展當天，護佳生醫的吉祥物「咪路」貓，更親臨現場與民眾互動，氣氛超歡樂。有別於「貓．美術館」的畫作展覽，這次在台中國美館的「ART E SHOP X CAT ART」特展，以山本修CAT ART授權商品販售為主，展售全新的獨家創意商品，包括紀念版維也納啤酒組、點心盤、護膚保養品、貓耳帽、T恤以及風格文具等，當然，國美館與護佳生醫聯名款的山本修「戴珍珠耳環的少女貓」面膜，更是該展超亮眼的明星級商品，超療癒的畫風及包裝，擄獲了廣大貓奴粉絲們的心，喜愛山本修作品的民眾千萬不要錯過了。

護佳生醫的吉祥物「咪路」貓親臨現場與民眾互動，氣氛超歡樂。

位於台中國美館內的ART E SHOP，是國美館首次將館內的E亭科技藝術展示平台空間與民間合作活化經營，規劃為結合藝術、文創與育樂的商業展示平台，每季將籌劃不同主題的快閃活動，成為國內美術館機構與民間合作的全新型態。

國美館與護佳生醫聯名款「戴珍珠耳環的少女貓」面膜。

國立台灣美術館「ART E SHOP X CAT ART」特展資訊

特展時間：2020年9月19日至2021年1月19日。免費入場。

特展地點：國立台灣美術館一樓展廳入口對面橢圓形玻璃屋「ART E SHOP」。

營業時間：週二至週五12:00-19:00。週六至週日10:00-19:00。（每週一休館）。