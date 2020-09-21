享受幸福的新滋味 育達科大樂齡大學開學了

為一圓高齡者上大學的夢想，提供高齡者與大學生互動交流的平臺，育達科技大學推動「樂齡大學」計畫多年，日前於綜合大樓舉行「109學年度樂齡大學開學典禮」，由黃榮鵬校長親自主持開學儀式，苗栗縣政府教育處鄭芳渝科長及推廣教育中心李永裕主任親臨會場熱忱歡迎每位樂齡學員，36位銀髮族阿公阿嬤們齊聚，藉由學員的學習、交流及分享，呈現出樂齡學員因為學習，感受了身心成長的幸福！

育達樂齡大學創辦多年，在學校的精心規劃下，課程一次比一次豐富，活動一年比一年出色，其投入相當心血及學校的教學資源，開設課程內容豐富，包括老人護理保健、老人輔療活動（桌遊、實用花草DIY）、樂齡美顏保健、音樂照顧活動、保養品DIY製作、健康管理、旅遊學習（博弈課程）、旅遊參訪等，是銀髮族最佳的終身學習場所，長輩個個樂開懷，歡喜延續讀書夢。

資深學員乃碧阿嬤說，感謝育達讓我們有機會學習，實現活得好、學到老的學習樂趣，老朋友們重拾書包，歡聚一堂，重溫上學的樂趣，為了互相交流聯繫，分享彼此的學習心得，讓我保持健康與活力，能有機會再回校園感到很快樂。新學員單德功表示，學校提供55歲以上的民眾進入大學圓夢，以多元化的科系，一級棒的設施，豐富的教學資源，讓長輩學習新知，拓展人際關係，身心靈成長，留下難忘的學習經驗與回憶。

育達科大黃榮鵬校長在致詞中提到，育達長期致力爭取各界資源與樂齡學員們共享，鼓勵55歲以上的新朋友一起加入；同時，學校社工系也積極培育青年學子投入服務長者的行列，開拓廣大藍海市場，大學部及進修部皆可供選擇。在即將邁入高齡社會之際，「樂齡大學」開啟高齡長者不同的人生視野，讓年輕時沒有機會上大學的阿公阿嬤也可以到大學殿堂讀書、學習新知及拓展人際關係，期盼國內高齡長者可以活得好，更能學到老。