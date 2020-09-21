疫後市場學 線上研討會 以科技突破疫情 智慧城市新契機

新冠肺炎肆虐全球，人口稠密的都市區域首當其衝，成為對抗病毒的主要戰場，各國政府為了減緩疫情擴散，紛紛祭出封城、隔離等政策，衝擊消費、就業、就學等傳統都市功能。

外貿協會將於9月24日下午3時，舉辦「後疫情遇到新基建-催生未來智慧城市」線上研討會，邀請印尼及中國大陸的產業專家，說明智慧城市發展政策方向、市場現況與商機，並分享如何藉由科技協助決策，防堵疫情擴散與恢復正常生活。

人口排名全球第4、東南亞最大經濟體印尼，預計2025年有近70%的城市人口，將面臨大量人口都市化及平衡區域發展等問題。印尼政府以智慧政府、智慧人才、智慧經濟為願景，自2017年起，分批推動100個智慧城市建設計畫，並於2019年確立遷都，將在熱帶雨林打造全新的科技首都。本次研討會將由印尼電腦公會（APTIKNAS）雅加達區理事長Fanky Christian分享印尼智慧城市發展現況以及布建需求；熟稔台灣產品行銷管道，印尼最大的資通訊產品通路商Masterdata執行長Andi Tanudiredja，說明印尼智慧城市發展政策方向、市場現況與商機。

擁有完備數位基礎建設的中國大陸，透過廣泛的應用技術成為全球市場領導者之一。疫情在全球蔓延期間，中國大陸從最早受疫情淪陷，以世人難以置信的速度率先取得控制。中國大陸最大的生活服務網路平台美團點評的總經理路夢西，與AI新創獨角獸曠視科技的副總裁嚴飛，將以宅經濟與智慧城市領導者、前瞻科技指標新創的觀點，分享如何利用科技突破疫情籠罩。

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