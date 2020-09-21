賀寶芙慈善基金會成立第三間賀寶芙之家 傳遞愛心至偏鄉幫助弱勢兒童健康成長

改善偏鄉弱勢兒童營養，孩童成長不能等！非營利組織的賀寶芙慈善基金會（Herbalife Nutrition Foundation，HNF）9 月21日在苗栗縣泰安鄉梅園國民小學成立第三間「賀寶芙之家」；賀寶芙慈善基金會以提供優質營養與營養教育為使命，目前在台共有三個賀寶芙之家，藉由營養補助、健康教學，幫助偏鄉弱勢兒童成長茁壯，將愛心傳遞至偏鄉。

優質營養專家美商賀寶芙北亞區副總裁蔡孟紅表示，賀寶芙長期關懷兒童營養，鼓勵獨立健康事業會員參與公益慈善活動，補助弱勢兒童營養讓每個孩子擁有健康成長的機會。全球150多所賀寶芙之家遍佈50個國家、為近10萬名弱勢兒童提供營養援助。

賀寶芙總經理陳昭良表示，賀寶芙已於2013、2014年分別在花蓮富源國小、高雄杉林國小成立賀寶芙之家。雖然今年疫情徘徊、全球經濟前景不明，賀寶芙持續不斷支援弱勢孩童的營養。「很欣慰集結獨立健康事業會員、台灣分公司員工的努力，在台灣苖栗梅園國小成立第三家賀寶芙之家，持續前進偏鄉關懷。」

善用賀寶芙慈善基金會的補助款項，賀寶芙之家在學校中建設「賀寶芙健康屋」，精心設計健康促進相關教材，從小扎根學童的營養知識及對健康的重視，也成立「賀寶芙幸福廚房」，讓學童親自手作烹調食物，學習餐點實做，學習照顧自己的營養；學童更發揮創意，手作月餅義賣籌措畢旅基金，建立自信心、體驗如何自食其力。

賀寶芙之家幫助偏鄉弱勢兒童成長茁壯。圖／賀寶芙慈善基金會提供

花蓮富源國小連續二年獲得花蓮健康促進績優學校第一名，高雄杉林國小也多次名列高雄小學體適能成績前十名，偏鄉學童營養狀況獲得顯著進步。賀寶芙在孩童小小的夢想上，添了一雙翅膀；在孩童的需要中，看見自身的使命與責任。「賀寶芙相信，持續提供豐富營養援助，不只能使孩童健康茁壯，更有機會翻轉他們的未來。」

賀寶芙慈善基金會以提供優質營養與營養教育為使命，目前在全球贊助了超過150項計畫，提倡兒童的健康成長與發展，並幫助確保孩童獲得優質的營養，擁有光明的未來。

除了幫助兒童外，賀寶芙慈善基金會也為關注大眾健康的組織提供援助，例如：美國癌症協會、救助兒童會(Save The Children)與美國紅十字會。

更多賀寶芙慈善基金會資訊可上網查詢。HerbalifeNutritionFoundation.org