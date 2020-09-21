台灣董事學會9月論壇 借力外資 創造股東價值

台積電市值已高達新臺幣11兆元，但下一個台積電在哪裡？如何在各產業領域打造更多小台積電？為了找出成功路徑，台灣董事學會9月18日舉行「借力外資，創造股東價值」論壇，從成長策略、數位轉型和股東溝通三個層面，探討臺灣企業該如何透過規模及轉型成長，贏得外資青睞，最終創造更高的股東價值。

臺大名譽教授李吉仁指出，在新冠疫情下，現在是企業「彎道超車」的好時機，但調查發現，臺灣企業過去幾年成長很低，因為大半公司都在持盈保泰，不做投資。

佳世達科技則是透過大膽併購而逆勢成長的突出案例。佳世達董事長陳其宏表示，佳世達近幾年積極併購了五、六十家公司，包括很多隱形冠軍，至今沒有一家併購失敗，其關鍵就是一套「大艦隊大聯盟」的「投後管理」SOP，包括集團資源完全開放分享，以加法哲學補足被投資公司所需資源，從財務到人才全力支援，並且由董事長親自領軍，指揮資源配置，讓整個公司動起來。陳其宏更指出，當前臺灣很多第一代嬰兒潮企業家的事業，其第二代不肯接班，所以要找投資併購的標的並不少，企業若想採取併購成長策略，現在是個機會。

數位轉型是疫情以來越來越受重視的議題。玩美移動總經理張華禎分享玩美移動如何藉由AR和AI，從美拍個人市場再移動到企業市場，為香奈兒等全球280家化妝品牌提供線上服務，拓展出更大的藍海市場。

盛弘醫療體系執行長楊弘仁則分享如何從敏盛一家醫院，透過併購躍獅連鎖藥局和哈佛健診等垂直及水平的整合策略，再建置診所及藥局採購的供應鏈，逐步打造形成一個醫療生態系統，成為公司成長的動能。

最後，探討股東溝通和外資投資問題。EOS at Federated Hermes International董事周尚頤、貝萊德投信總經理佘曉光，以及台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）不約而同強調ESG的重要性，呼籲不只大公司必須做，中型企業也應該開始做，因為這樣才會更容易被外資看到。例如貝萊德會以股東身分要求被投資公司執行ESG，而其「投資盡責部門」也會跟指數公司討論訂定ESG相關投資指標的事宜。