「臺商數位轉型雲端講堂」印尼場 領航海外臺商加速數位轉型

外貿協會董事長黄志芳領航的數位轉型列車，今（2020）年除開往臺北、臺中、桃園、臺南、嘉義，帶領國內業者啟動數位轉型。為讓海外臺商也能跟上這波轉型浪潮，繼今年6月首站前進越南，啟動「臺商數位轉型雲端講堂」，大獲好評後，9月18日更前進印尼，與印尼當地137位臺商交流數位轉型的重要，也吸引印尼、泰國、菲律賓等海外臺商也無國界地同步積極參與。

印尼擁有2.7億消費人口，網路用戶數逾1.7億，普及率在64%。且印尼網路消費者有96%藉網路搜尋產品與服務，並有90%線上購買，而且在地臺商皆為勞力密集產業，在疫情期間，消費者不出門、工廠停工的危機下，臺商為掌握零距離商機及增加員工效率的雙重需求下，反成為印尼臺商關心數位轉型的觸媒。

外貿協會董事長黃志芳指出，2020年將會是改變人類歷史進程的一年。新冠疫情改變了全球地緣政治格局，改變了人類的生活方式、也改變了全球產業的生態系和供應鏈的版圖。在疫情的衝擊下，社交、生活、工作型態都回不去了。這次疫情也讓全球數位轉型加速，因為舊有的結構、全球化的格局被疫情打破，臺灣及海外臺商出現空前機會。未來世界以軟體為主導，臺灣的人才要如何在軟體上發揮，是未來一大關鍵。至於協助臺商打國際盃最後一塊拼圖，就是要數位化。海外臺商在全球供應鏈中扮演重要角色，如何數位轉型，優化生產流程，來打造敏捷的供應鏈去對應未知之市場變化，將成為臺商企業當前營運最重要的課題。

與談的資策會產業情報研究所（MIC）洪春暉副所長、集市雅曹安邦董事長、超秦集團卓元裕董事長、友嘉集團智慧製造與數據服務部林勤喻副總經理，咸認同數位轉型必須由上而下推動，且必須要有一組有決心有認知的團隊協助內部推動。

洪春暉副所長指出，資策會近年定位為「數位轉型化育者」，這次疫情反倒成為最大助力。中小企業目前重要關鍵在於品牌、全球布局及數位轉型。其中數位轉型與數位優化不同，主要為營運模式的改變，廠商必須要先盤點企業數位資產，輔以產品數位化，並思考新的商業模式，還需要一個專業的數位平台。

曹安邦曾任友訊總經理，帶領友訊海外業務成長50倍，兩年前退休後創立集市雅，利用該平台整合臺灣的軟、硬體及服務，打線上國家隊，並在印度獲致佳績。曹安邦表示數位轉型並非萬靈丹，亦非一蹴可機，花錢導入一個ERP或CRM，立即就可獲利加倍。經營者需要對數位轉型做長期規劃，清楚自己的場域，同時也要評估數位工具成熟度，以及組成數位團隊及人才，千萬不要為智慧化而智慧化，例如：若要做IoT一定要有效值，否則只是淪為I only Talk。

許多海外臺商為品牌的代工廠，為此波疫情下的重災戶。對此，供應原料肉起家的超秦集團董事長卓元裕表示，超秦供應麥味登等連鎖餐飲品牌之肉品原料，類似海外代工廠，為求成長，幾年開始延伸至餐飲連鎖品牌通路經營，以穩定掌握訂單，建議海外臺商應發展自有通路及品牌，並把握當地內需市場，發展次品牌，另也應發展客製化的特殊產品，另外針對發展目標引進新式設備，進行數位化，優化企業經營。

林勤喻副總經理認為，在數位化之前企業還要先完成標準化，雖然東南亞市場數位基礎建設不足，但也是一門檻，能透過雲端及數據服務方式率先進行數位化之企業反而可取得競爭優勢，而實作方面要Think Big, Act Small，以往很多業者與小型系統整合商合作，但隨著公司成長需要擴充時，反而遇到當時服務廠商不見了，或原架構非開放型，無法升級而必須打掉重練的窘境，所以林勤喻建議業者可先盤點內部的痛點，從最痛處作起，再循序漸進，並參考國際標準，以增加未來架構的或容性。

外貿協會董事長黃志芳近三年引領貿協推進數位化、數位優化至轉型創新經貿服務模式，也盼透過辦理各項數位轉型工作坊與雲端講堂等活動，改變企業數位轉型的進程與產業發展的樣貌與前景，未來將有更多實際的數位轉型協作課程、案例輔導及提問機制提供給海外臺商朋友，協助遍布全球的臺灣企業抓緊這股數位經濟浪潮，掌握疫後新經濟、新型態、新機會，鞏固未來十年存續與競爭位置，加速帶動產業發展與創造新契機。

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