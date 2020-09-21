雙胞胎常見的早產危機　愛麗生細心照料助產婦足月順產

能夠懷上雙胞胎，可以說是父母在得知懷孕喜訊時最興奮的事情之一。但多胞胎常造成早產的風險，在懷孕期間若未能妥善照料，早產對新生兒的健康將會是一大危機。日前在蘆洲愛麗生婦產科，潘俊亨院長協助一名懷有雙胞胎的孕婦，成功地懷孕38周後，順利產下兩名健康的男嬰。

愛麗生婦產科潘俊亨院長指出，多胞胎產婦屬於高危險妊娠，容易產生缺鐵性貧血、子癲前症、妊娠糖尿病與早產等症狀。因著雙胞胎成長，母親子宮會比懷單胞胎大上一個月的尺寸，子宮因快速擴張承受過大的壓力，便容易引發早產的情形。其中早產兒因器官發育未成熟，體重低於標準，會伴隨著許多的疾病風險；早產除了可能危及新生兒存活，還可能造成不同的併發症。隨著醫療科技的進步，早產兒的健康存活率雖隨之提高，但跟據醫學記錄，胎兒必須至少要有20周，600克以上才會有比較高的存活機會。

潘俊亨院長親自接生兩個健康的男嬰，哥哥體重2520克，弟弟體重2260克。母子均安。圖／愛麗生醫療集團提供

雙胞胎懷孕滿36周前生產，胎兒體重容易低於兩千克，胎兒便需要在加護病房的保溫箱觀察，無法預估的後續醫療照護，常成為家人的沉重負擔與煎熬。因此，如何將雙胞胎在母親子宮內留到足夠周數，便是醫師與孕婦雙方需要共同努力的重要功課。潘俊亨院長表示，在懷孕初期，便與孕婦討論安胎的重要性，在宮縮狀況出現時，服用安胎藥減低子宮壓力，若服安胎藥無法抑制子宮強力收縮，便需到住院安胎。在愛麗生潘俊亨院長一路的細心照料之下，孕婦也遵照醫師囑咐，在懷孕38周時，將雙胞胎男嬰以剖腹生產產下，哥哥體重2520克，弟弟體重2260克，兩個男嬰皆健康不需進保溫箱觀察，也讓喜獲麟兒的爸媽大大的鬆了一口氣。

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蘆洲愛麗生婦產科醫護團隊於民國78年成立第一間婦產科診所，迄今在愛麗生婦產科已接生超過三萬名嬰孩，集團結合婦科、產科、產後護理、小兒科、醫學美容、整型外科、社區醫療與SPA等的全方位女性醫療服務機構。

院長潘俊亨醫師特別珍視女性為家庭與社會帶來的安定力量，期望未來持續能在一個融合知性與感性的藝文空間，由頂尖的專業醫療與護理團隊，以及提供健康理念的膳食營養師，採用國際飯店式管理，為女性、媽媽和寶寶們，量身訂作專屬的專業照護。

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