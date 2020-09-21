國家環境教育獎得獎名單出爐！全台唯一獲獎大學朝陽科大勇奪特優

為扎根基層環境教育、獎勵有功團體及人士對環境教育的貢獻，由行政院環保署舉辦的「國家環境教育獎」，今年已邁入第7屆。該獎項歷經縣市初賽、中央複賽及決賽之縝密評選，得獎結果今（21）日出爐，朝陽科技大學獲得學校組特優，為全台唯一獲獎大學，由校長鄭道明代表接受環保署長張子敬頒獎表揚。

2020年是世界地球日50周年，同時臺灣環境教育法立法亦屆滿10周年，環保意識在台灣已逐步扎根。獲學校組特優、全台唯一獲獎大學的朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，建構永續發展校園文化，一直是朝陽的核心價值，能獲得代表環境教育最高榮譽之「國家環境教育獎」，更是朝陽師生的驕傲。近年來，積極建構「無圍牆環境教育場域」，成為全台第一所獲環保署環境教育設施場所認證之大學，並建置環境教育資訊平台，以環境教育議題投入產學合作，同時運用環境教育議題進行創新發明並取得專利；學子不但以環境教育議題研發獲獎，更組成國際志工遠赴越南、緬甸、柬埔寨、印尼、印度及非洲坦尚尼亞等地推廣國際環境教育，興建圖書館並建立數位學習中心。由於推動環境教育不遺餘力，朝陽已連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並在英國泰晤士高等教育(THE)以SDGs為評核標準之「2020世界大學影響力排名」中名列301-400，其中「水資源及永續環境管理」、「保育及永續利用陸域生態」、「促進無歧視與友善校園環境」等三項指標，更挺進全球百大。

朝陽科大多年推動環境教育卓然有成，備受各界肯定。朝陽科大獲獎團隊於頒獎典禮現場合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南也強調，為了展現推動環境教育的行動力與擴散力，朝陽近年將環境教育拓展至永續發展之範疇，同時加入臺灣綠色大學聯盟，與台灣永續能源研究基金會簽署MOU，並串聯中區29所大學與教育部、勞動部及臺中市政府共同成立「安衛自主互助聯盟」，建構無災害的大學校園。此外，朝陽更積極推動社區營造及文化保存活動，不但致力北溝故宮文化保存，並透過大手牽小手協助中小學辦理環境教育活動及節能減碳診斷，未來亦將持續深化環境教育課程，邁向「學校治理」、「社會共榮」及「環境保護」均佳之綠色永續大學。