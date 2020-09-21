加速運動產業科技發光　第五期徵案活動熱情招募中

由交大IAPS、教育部體育署與以色列國際運動創新網絡HYPE Sports Innovation共同打造專屬運動科技之HYPE SPIN 臺灣運動創新加速器徵案中，至今共舉辦四期計畫培育44家國內外新創，第五期全新升級 HYPE Global Virtual Accelerator TAIWAN-Gateway to Asia，透過線上研討會與國際運動品牌如Adidas、ASICS等業師交流，以及專為運動科技設計之輔導活動，同時與台灣迪卡儂與味全龍職業棒球隊合作，整合國內外運動品牌及產業菁英，帶給運動科技新創最全面的運動產業資源與絕佳商業加速機會!

第4期的參與團隊Conzian是一家專業的智能醫療設備新創公司，致力於合醫學與物聯網、可穿戴設備、大數據、人工智慧等技術，為骨科與運動醫學領域病患提供智能復建服務。Conzian創始人王亮凱因有位罹患癌症的母親，能深切體會病人的擔心和作為家人的無助。在骨科醫療器材產業已經積累了近10年經驗的他，決定利用自己所長幫助接觸最多—飽受膝關節病痛折磨的族群。

KNEESUP Care 為膝關節術後、韌帶重建以及下肢受傷的患者提供完善的居家復健方案。圖／業者提供

創始人王亮凱表示，「最理想的復健應該分為不同的階段，每個階段的強度、內容都應該有所不同，並且隨著病患的進步而漸進調整。」但目前的狀況，患者在醫院接受膝關節手術後，在得到一張衛教單

後僅會被簡單教導如何做復健運動。因沒有明確的目標與專業的指導，很多患者返家不久便放棄復健，導致肌肉代償、關節沾黏等狀況發生，嚴重的話甚至不得不進行第二次手術治療。

為了能實現幫助在膝關節術後、韌帶重建以及下肢受傷的患者提供完善的居家復健方案。Conzian在2019年底正式推出了安膝 KNEESUP Care智慧居家復健解決方案，包括全球首創的雙感測器KNEESUP Smart Core，給病患使用的App，以及醫生可以遠端查看數據、修改復健計畫的KNEESUP Med平台。除了讓病患對自己的復健計畫、目標、不同階段的要求，盡在掌握。也同時讓醫生可以遠端看到病患的復健完成率、動作正確率等數據，真正做到客製化復健。

第4期參與團隊Conzian表示，「參加HYPE SPIN加速器，讓我們有機會與全世界的運動團隊交流，也進一步拓展思路，思考是否可以將相關技術擴展到更廣闊的運動產業。比如現在我們可以做到動作檢測，預防不正確運動姿勢帶來的損傷。」在未來，康立安會繼續投入研發於遠距醫療、智慧醫療、智慧復健，以技術賦能醫療，讓更多人享受到科技帶來的便捷。

HYPE SPIN ACCELERATOR TW第5期徵案活動熱情招募： https://reurl.cc/R1bvae