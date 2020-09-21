有效應用會員數據創造業績！企業一定要知道的CDP

中小企業是台灣經濟命脈，但網路起飛也促使中小企業必須積極數位轉型。許多中小企業主即使透過CRM系統掌握大量會員資料，卻不知道如何進一步運用。

例如女孩最愛的飾品業，商品小又品項數目多，除了在官網、Line、臉書等線上銷售外，同時又有實體店家分佈在台灣北中南。曾有飾品業者分享，辦了週年慶活動，卻有 VIP 會員表示不知道活動訊息。

也聽過手搖飲業者抱怨，全台有數百家門市，用POS系統留下了近百萬筆到店消費的會員資料，卻仍不知如何應用這些會員資料來增長業績？想辦行銷活動又不知如何辨別這些會員的喜好？

2017年開始為企業提供一站式數據行銷解決方案的紅門互動執行長張元溢說明，「這就是現在中小企業共同面臨的困境！如何將網路會員數據及實體消費行為有效串連，讓業績產生積極的增長，就是企業數位轉型的難題。」

CDP掌握第一手數據 分眾會員精準行銷

為加速數位轉型，近年顧客數據平台CDP（Customer Data Platform）成為企業關注焦點。但市面上CDP系統多半侷限於線上數據的整合分析，對零售業或餐飲業等實體門店業者而言，線下資料的整合仍是懸而未解的問題。

「紅門的 CDP 早在 2017 就投入研發，要有效協助企業整合會員資料、網站、App、廣告、POS的銷售資料等各種形式數據，從數據中對比出每位顧客的輪廓與業績趨勢，並設定對應的精準行銷方案，讓營收呈現有意義的成長。」張元溢為 Eagleeye CDP 下精準註解。

不同於DMP用來做第三方平台的廣告投放，Eagleeye CDP專注於會員分群經營、智慧名單建立、自訂受眾刺激回購，並串接線上與線下的資料來源後分析購物歷程，依消費行為分群分眾，將行銷轉為自動化，給予個人化行銷服務。Eagleeye CDP更因此榮獲2019年 DSA數位奇點獎 – 最佳數位科技創意獎-金獎、及數據創新類-類別大獎！

CDP串連網紅合作PreFluencer 具體呈現行銷效益

而當今網紅行銷已成最有效的數位廣告之一，Eagleeye CDP特地與網紅合作平台「PreFluencer」深度合作。PreFluencer網紅平台藉由程序化作業流程，和網紅合作從開案到結案一站搞定。有知名飯店使用之後，從開案到網紅體驗文章上線不到10天，高效率完成專案！

行銷是一連串數據判讀後，進行決策、執行的過程。Eagleeye CDP可在前端精準掌握受眾輪廓，執行有效的行銷策略，同時串連PreFluencer放大網紅行銷優勢，協助企業以具體步驟達到數位化經營、成功行銷的目標。

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