國發天使扶植超過百家新創 方案精進再升級

行政院國家發展基金管理會（國發基金）今（21）日辦理「創業天使投資方案 投資成果分享記者會」，宣布創業天使投資方案自107年5月正式啟動以來，已通過投資超過百家新創事業、成功營造早期天使投資環境，成果相當豐碩，同時方案再升級，將強化與天使投資人的合作，並簡化申請手續，期能再加強投資力道。

國發會龔明鑫主委表示，國發基金在兩年前透過辦理新創事業補助計畫的方式，提供新創事業資金協助，但如此做法對於補助事業的幫助有限，因此國發基金再度發揮資金領頭羊的角色，辦理「創業天使投資方案」，以扶植設立初期風險投資較高的新創事業為主，非以財務獲利報酬為主要考量，並透過與天使投資人、育成加速機構、創投事業等合作，共同為建構良好的天使投資環境而努力；並透過資源及資金等挹注，協助新創事業成長為國際矚目的獨角獸。

龔明鑫主委亦表示，蔡總統對於青年創業承諾挹注新臺幣100億元，大力扶植國內新創事業逐步茁壯。創業天使投資方案匡列投資額度雖然為新臺幣20億元，執行迄今已經核准投資超過新臺幣16億元，未來仍會依照新創事業的需求持續加碼投資，由政府成為培育新創事業成長的最大助力。同時，將積極與天使投資機構合作，借重投資管理經驗，讓獲得資金挹注的新創事業穩健發展，後續則能讓創投事業接手投資，使得企業營運所需資金不斷鏈。

國發會主委龔明鑫（中）與貴賓、投資新創事業代表共同出席創業天使投資成果分享會。圖／創投公會提供

為了擴大投資資金使用效益，並鼓勵新創事業積極運用政府投資資源，國發會鄭貞茂副主委表示，創業天使投資方案針對綠色通道持續精進，升級重點為「強化天使合作、簡化申請手續、激勵措施不中斷、借重天使經驗簡化管理流程」。本方案將強化與天使投資機構的合作，曾與本方案搭配投資過的天使投資機構，若於未來再遞件申請時，天使投資機構可簡化提交申請文件、加速簽約撥款流程、一定額度內享有自提激勵機制額度等措施，以加強國發基金與天使投資機構合作力道。

截至今（109）年9月21日止，創業天使投資方案已通過投資114家新創事業，核准投資約新臺幣16.28億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約新臺幣23.52億元，整體促進新創產業總投資金額逾新臺幣39.79億元。

國發基金積極扮演臺灣新創事業資金點火的角色，今成功達陣投資百案里程碑，展望未來，期盼在政府資金協助下，培育出站上國際舞台的獨角獸。 【行政院國家發展基金管理會廣告】