瞄準海洋休閒產業新浪潮　凡瑜聯手樂鑫共同開發「遊艇碼頭」RC浮動平台

瞄準全球海洋休閒產業浪潮興起，國內海事工程企業凡瑜工程攜手樂鑫開發工程共同研發鋼筋混凝土製浮箱平台，已應用於大鵬灣國家風景區內遊艇碼頭及北堤景觀平台設施，提供中大型遊艇租賃泊位及停靠，並有助於大鵬灣觀光事業進一步發展。

凡瑜工程創辦人盧立賢表示，自2019年首度接到灣濱2號遊艇碼頭專案，獲大鵬灣國家風景區管理處大力支持即投入研發，參考國外港口設計並依據台灣海洋環境改良，加強連結構件抗風浪與耐久性，由凡瑜工程主任林智政帶領團隊歷時9個月施作完成，2020年初正式啓用，技術工法創新且施工品質良好，受到業界關注。由於成效卓著，今年6月再次拿下大鵬灣北堤修護預算，預計2021年2月竣工，觀光成長動能可期。

屏東大鵬灣灣濱2號遊艇碼於2020年初啟用，已可租賃泊位與提供觀光遊艇停靠。圖／業者提供

大鵬灣極適合發展以水上活動為主軸的遊憩設施，除了跨海大橋開橋秀、青洲沙灘、帆船基地、觀光遊艇外，持續發展周邊住宿、旅遊、娛樂及生態教育等完善渡假休閒功能，同時具有遊艇泊位租賃及高球場等高水準遊憩休閒設施，吸引愛好海島渡假、水上活動的旅遊族群目光。

目前台灣僅有4座專屬遊艇港，其餘多數遊艇碼頭由漁港增建，大多採用塑膠製浮箱上蓋木板的簡易設施，造價雖低但僅適用於小艇、快艇，無法停泊中大型遊艇。隨著亞果集團興櫃大力推動國內遊艇旅遊，看好港灣建設龐大商機，凡瑜與樂鑫開發工程全力打造的更加堅實的混凝土製浮動平台，尺寸彈性且結構耐久性佳，適合各種港灣內休閒建設。

國內有許多環境優美的觀光景點，如東北角國家海洋風景區、安平港國家歷史風景區、大鵬灣國家風景區、澎湖國家風景區、東部海岸國家風景區等均規畫有近海港灣工程建設，包含觀光棧橋、遊艇碼頭等設施。由於今年初新冠肺炎疫情肆虐全球，國外旅遊全面停擺，因此偽出國風靡全台，這些風景區皆湧入大批人潮，讓民眾不須出國即能欣賞海洋美景，拉近與海洋的距離。

大鵬灣國家風景區大力發展海洋休憩設施，包含觀光遊艇、帆船基地、青洲沙灘等處。圖／大鵬灣國家風景區網路轉載

凡瑜工程創辦人盧立賢指出，台灣擁有得天獨厚的海洋景觀與宜人的親海環境，港灣建築設計除了實用性近年更加注重兼顧生態維護，傳統施工方法也應與時俱進，提升精準度與施工速度，依據場域環境限制彈性調整也是重要能力。感謝高雄市政府支持取得SBIR中小企業創新研發補助，未來將持續開發更多技術工法及關鍵構件，引領港灣工程邁向新里程碑。