AMR系統搭載MIT機器人觸覺 半導體建廠部署新助力

原見精機，看準高附加價值市場

甫取得CE認證的原見精機，看準高附加價值市場，將首次參加國際半導體展， 9/23-9/25南港展覽館1館1樓 在智慧製造特展區(J3056攤位)亮相。

新冠疫情對製造業帶來衝擊，人力短缺問題成危機，目前最炙手可熱的解決方案-人機協作工作模式，已有多數業者投入資源研究如何導入現有產線，規劃讓機器人與人當同事。新的人機協作概念，人類能與機器人同時間同地點的相互合作，這樣高效、安全的人機協作模式也同樣的能應用在半導體產業，原見精機董事長蘇瑞堯說明，「AGV車搭載機器人的AMR會是半導體產業的一大助力，AMR能協助人做搬運、上下料的工作，可使工廠人力的配置利用更有價值，有效解決缺工問題」。

而在機器人的選擇上，可協作的機器人為第一選擇，但考量到目前半導體產業高精度、高負載的需求，工業機器人卻較為合適，但安全問題呢? Touché Solutions原見精機提供的安全皮膚T-Skin，可加裝在工業機器人上搖身變為安全、可協作的機器人，只需一公斤的力，就能立即使機器人停止動作，不僅保護場域人員，對於半導體生產設備怕撞擊的問題也能一解之憂，如此，AGV車搭配可協作的工業機器人就能保有高精度、高效率，並且能安全的工作。

此次，Touché Solutions原見精機展出可應用於人機協作的觸覺解決方案，透過情境式互動，實機展示產品亮點功能有：

一、搭載M-Teach教導器與T-Skin安全皮膚的六軸小型工業機器人，讓人員只需輕觸就能調教點位，同時擁有最佳安全防護。

二、四軸SCARA機器人裝有T-Skin安全皮膚，搭配德國皮爾茲PILZ的光達，達到雙重安全防護的效果，且即使高速運轉時意外撞機，也不影響重複精度。

三、半導體產業的新助力- AGV車搭配六軸小型工業機器人的應用也能在Touché Solutions原見精機夥伴攤位上看見。

原見圖說：想要導入高效安全人機協作方案的你，絕對不能錯過!圖/原見精機

攤位資訊

時間：9月23日（三）至9月25日（五）10:00至17:00（最後一日參觀至16:00）

地點：南港展覽館一館1樓J3056攤位（台北市南港區經貿二路1號）