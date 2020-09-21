南良集團成立真愛大健康跨境電商平台進軍全通路

秉持集團總裁蕭登波「對生命之尊重，對環境之愛護」的企業理念，南良集團累積深耕10餘年的努力，獨立旗下大健康產業，9月20日舉行真愛大健康跨境電商平台開台儀式，邀請前副總統蕭萬長、前監察院長張博雅、前台中市政府新聞處長曹美良，及朝陽科技大學校長等貴賓一同共襄盛舉，見證南良集團「真愛大健康」開台啟航，邁向新里程碑。

會員x行銷x商品 打造真愛大健康成功關鍵

真愛大健康平台以健康為主軸，服務對象從銀髮族、雄獅到主人翁，嚴選各項健康保健產品外，更延伸出養老長照、身心靈提升及人文藝術等28品類健康服務，滿足全世代的消費需求。

該平台結合大健康產業旗下供應鏈及通路事業，建立虛實合一O2O線上線下系統。線下體驗館由專人熱情接待每位顧客，透過人與人之間的連結，在體驗過程中認同產品或服務；電商平台則利用社群及多方渠道相互引流，虛實通路夥伴共同結盟，以陸海空戰略達成全通路無縫購物，致力成為消費者最信賴且便利的電商平台。

真愛大健康電商平台夥伴企業簽約，共創雙贏。圖／南良集團提供

建立消費者共鳴與信任 做為健康知識傳遞者

有鑑於現代文明病及疾病發生年齡下降的趨勢，加上長照議題備受重視，南良集團蕭登波總裁秉持著「健康為一切之本」的普世價值，提倡「防範未然」的上醫策略，強調防病養生從身心保健開始，成立了「真愛大健康內容網站」，以好讀、好懂、好實用的原則，分享有價值的內容給受眾，藉由專業領域人士的分享，強化品牌價值與專業形象。

南良集團在蕭登波總裁的帶領下，從本業紡織延伸出六大產業版圖，並提出「放眼世界、根留台灣」的願景，在開台儀式中，也由朝陽科技大學頒贈名譽博士學位，肯定經營企業對社會帶來的卓越貢獻。

看準後疫情時代網購商機爆發，真愛大健康也加入新型態消費市場，主打「服務為主軸，商品應運而生」的平台差異化特色，搭配線上社群與網紅推廣，活絡並刺激平台熱度。

為歡慶開台活動，活動期間註冊平台會員者可獲得$200元購物金，南良旗下事業體全力相挺，祭出一週限定優惠活動、商品最低$92元起多項優惠活動，滿足全世代族群的消費需求，實現「健康生活，從真愛開始！」真愛大健康電商平台：https://www.jamall.tw/ 真愛大健康網站：https://blog.jamall.tw/