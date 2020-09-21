長庚永慶盃路跑邁入第11屆 超過3萬人響應三地開跑

2020長庚永慶盃路跑，今天上午分別在台北、嘉義及高雄三地舉行，超過3萬人響應這項健康的活動。防疫期間，主辦單位也在四周入口做好體溫監控管制。上午6點，台北場在長庚醫療財團法人程文俊主委與衛福部石崇良次長、健保署李伯璋署長、臺北市政府體育局李再立局長、以及長庚運動醫學團隊照護的短跑國手「台灣最速男」楊俊瀚等人共同鳴槍後開始起跑。

2020長庚永慶盃路跑，貴賓等人與短跑國手「台灣最速男」楊俊瀚(前排左二)於台北場鳴槍起跑。圖／業者提供

主辦單位長庚醫院表示，今年路跑的台北場持續在總統府前廣場舉行，比賽分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。由於每位報名參加者都會獲得主辦單位提供的一件橘色T恤和橘色毛巾，因此現場一片橘海，相當壯觀。

長庚醫院表示，自2010年起舉辦永慶盃路跑，今年邁入第11屆，舉辦目的是希望在不斷提升醫療水準、培育優秀醫護人員、提供最佳醫療服務的同時，也關注到國人慢性病罹患率逐年增加的危機，因此呼籲大家多運動以改善健康，並且發揚王永慶創辦人規律運動與關懷社會的精神。



永慶盃路跑，今年邁入第11屆，超過3萬人參與。圖／業者提供

今年長庚永慶盃路跑的主題為「病人安全」，以響應9/17「世界病人安全日」以及衛福部9/14~9/20「病人安全週」的活動。長庚醫院指出，病人安全是醫療品質的根本，也是醫療團隊和病人之間最基本的共同目標，而要達到病人安全的提升，最需要的就是病人與醫療團隊的共同合作。因此醫院鼓勵病人在就醫過程中主動提出安全顧慮並與醫療團隊充分溝通，一起提升醫病夥伴關係、營造正向病安文化。

許多民眾表示已經連續參加11屆永慶路跑了，他們覺得這項活動非常好玩而且有意義，因為現場設有許多協辦單位設置的健康促進攤位，讓他們來參加路跑還能得到各種健康資訊，另外還有抽獎活動有機會抽到不錯的獎品，因此明年他們還要帶全家大小一起來參加。 今年路跑現場有一個特別的攤位，是長庚公益吉祥物「阿波」的繪畫比賽得獎作品展，造型可愛像蘋果的阿波本尊也在現場歡迎大家，吸引了許多大朋友、小朋友圍繞一起拍照。





