10月11日台灣女孩日，鄭市長鼓勵每位女孩勇敢追逐夢想

桃園市長鄭文燦今（20）日下午前往中壢中正公園，冒雨出席「109年桃園市響應台灣女孩日」活動，鄭市長表示，行政院將每年的10月11日訂為「台灣女孩日」，市府每年皆積極響應，今年以「女孩與閨蜜的無懼日常」為活動主題，更首次嘗試舉辦大型「閨蜜草地野餐派對」，透過女神學堂、閨蜜隨堂考、勇敢女孩、女孩發聲等系列議題活動，讓女孩們勇敢談心事、談夢想、談人生，從中學會欣賞自己、保護自己與更愛自己，未來市府也會持續注重培養女力，讓不同的性別皆能有公平發展、實現自我的機會，讓桃園成為性別友善、性別平等的城市。

鄭文燦表示聯合國教科文組織（UNESCO）將10月11日訂為「國際女孩日」，主要目的是為讓每位女孩，從青少女一路到成年皆能有公平發展的機會，不因經濟弱勢、文化落差、歧視以及健康等因素，阻礙了每位女孩公平發展的機會，期盼藉由今日這樣具有意義價值的活動，讓每一位女孩皆能勇敢逐夢，鄭市長說，今日「台灣女孩日」活動不僅邀請具活力、自信的新生代偶像歌手9m88以及「一封致譚德塞博士的公開信」英國留學生林薇來作為活動代言人，也邀集6位勇敢逐夢的桃園女孩，包含新住民二代鄒佳晶、勇闖矽谷的青創女孩洪以柔、創立台灣第一本農物誌的魏曉恩、申請6所醫學系全錄取的武陵高中理工女孩張晴、用科技（機器人）傳愛的王有慈以及原住民熱血女孩陳辰，盼藉由女孩們的故事交流與分享，傳達逐夢、打破刻板的觀念，同時拓展更多元的性別視野。

除此鄭文燦也提及市府在平鎮復旦圖書分館4樓規劃設置桃園第1處女兒館，將近300坪的專屬空間，已於今（109）7月正式動工，預計111年底完工，屆時將成為提供女孩們聚會交流、共享學習的新處所，整體風格則以春、夏、秋、冬為設計概念，發展出學習、躍動、漫遊、夢想及療癒空間等五大空間意象，陪伴新世代女孩走過青春的不同階段。另外他還談到，桃園率先實施許多政策，包括在桃園婦女館重新開幕時，提出「性別平等、性別友善、保護母性、培養女力」來作為桃園發展的四大目標，其中，培養女力更是市府的發展重點，目前市府團隊女性主管比例逐漸提升；在施打HPV疫苗上，桃園也率先推動，展現市府對國高中女生權益的重視，政策原是由家長陪同孩子自願至醫療院所注射疫苗，注射率已達60%以上，後續改採到校施打方式，注射率提升至90%，成為全台灣HPV保護範圍最完整的…