花蓮文旦柚進攻「台中潭子」掀搶購熱潮

哇好團隊集結小農力量創造更多商機!

花蓮的文旦柚聞名全台，位在花蓮玉里的「保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社」以契作保價收購的方式並以「哇好」作為行銷的品牌，旗下包括哇好米、哇好柚、哇好大西瓜等，集結小農的力量，創造出更多商機。

花蓮好山好水擁有獨天得厚的天然地理環境，日照充足、新鮮空氣、純靜的水質及土壤，孕育出天然無毒、安全有機的優質農產品，透過此次行銷展售活動進軍「台中潭子」潭水亭觀音廟前廣場召開記者會,讓消費者更認識花蓮文旦柚、有機、農(畜)產品，同時邀請大台中地區的消費者一起來品嚐花蓮好柚及農畜產品，現場還有剝柚子比賽、體驗DIY柚香皂、精彩的舞蹈表演、摸彩活動，一起為農民創造利機、為合作社創造商機、為地方產業帶來生機共創三贏局面。

(左起)台中潭水亭觀音廟陳榮寬委員、龍鳳甲合作社理事主席龔文俊、立委楊瓊櫻、台中市潭公所林國聲區長、(右二)台中潭水亭觀音廟蔡瑞忠主委與眾多貴賓大力推廣花蓮文旦柚。圖/主辦單位提供

花蓮縣是無毒、有機農業、觀光的大縣，「保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社」理事主席龔文俊表示與潭子區公所近十五年交情，每年透過農產品行銷藉由活動加深彼此的情感互動關係，更以”母雞帶小雞”老產品帶領新產品方式增加玉里農產品的強度，同時也順利搶攻大台中地區市場，感謝花蓮縣政府、農糧署東區分署、花蓮區農業改良場的用心改良及輔導努力下，不斷的讓花蓮的文旦柚品質提升，「酸甜回甘 黃金比例」酸甜比例洽到好處吃起來不膩口，每顆都是精選的好柚，是中秋佳節必送的最佳伴手禮，藉由行銷推廣活動增加農產品的能見度及曝光度。

現場參加與會的來賓有台中市潭子區公所區長林國聲、立法院楊瓊櫻主委、台中市議員蕭隆澤、周永鴻立委助理宏信、徐市議員瑄灃、潭子亭觀音廟主委蔡瑞忠、各區里長、農糧署區東區分署黃嘉輝課長、花蓮縣政府黃邦倫、嘉仁社區發展協會陳麗香理事長等貴賓，現場活動熱鬧滾滾買氣相當好，感謝潭水亭觀音廟給予相當好的場地及觀音媽的保祐下，讓花蓮的農產品買好買滿業績長紅。

日前9月19日行銷展售記者會品嚐及採購到龍鳳甲合作社哇好柚&哇好米、勇士米、花蓮的網室豬肉、大黃豐、儂徠多、祥祐等農場的東豐文旦及泰國紅蜜柚、917的柴燒無硫金針&有機咖啡、豪格林松鼠咖啡、鄉庭農場的無毒雞蛋、赤科山黎明、新品香、森活家、野百合等農場的蜜香紅茶及無硫金針、佳豐有機農場的有機蔬菜、當歸達人的有機當歸&丹蔘、檸檬王子的有機檸檬、熊鷹有機農園有機火龍果、花蓮晴蜂農場、天悅有機諾麗園、有機紅薑黃姐姐、宣之果園的百香果及蔡家芭樂、黃金泡菜、產銷班等30個攤位生產的好食材。

歡迎消費者選購及洽詢。服務專線:03-8883268