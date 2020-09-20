2020澎湖國際海灣燈光節 周末巨星連番開唱

澎湖秋季旅遊活動最大盛事「2020澎湖國際海灣燈光節」於2020年9月12日至11月14日澎湖金龍頭登場，除了有高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」，打造海陸燈光展演秀之外，主辦單位每周末邀請到許多巨星連番開唱，high翻澎湖夜!

「2020澎湖國際海灣燈光節」9/12開幕當日邀請到巨星伍佰及china blue樂團熱力開唱，緊接著9/19邀請到藝人陳美鳳、劉福助、向娃受邀擔任晚會演唱嘉賓。週六中午三位藝人及主持人Terry江振愷提早從台北搭飛機到澎湖。陳美鳳表示真的很開心台灣在疫情的時刻，還能搭飛機到離島跟歌迷相聚演唱，加上當天有不少歌迷知道陳美鳳有演出，還提早訂飛機票就為了一睹偶像風采。擔任演唱會主持人的Terry江振愷表示很開心有機會跟三位秀場天王天后同台跳舞，在台上跟著三位又唱又跳，非常滿足。現場湧入近萬名歌迷，熱鬧非凡。

藝人陳美鳳9/19（六）受邀擔任「2020澎湖國際海灣燈光節」演唱壓軸，讓許多歌迷特別買機票飛澎湖一睹偶像風采。圖/主辦單位提供

擔任9/19演唱壓軸的陳美鳳，一出場就帶來Jolin「日不落」，邊唱邊跳的陳美鳳，把現場氣氛再度嗨到最高點，不僅如此，敬業準備演出內容的陳美鳳還邀請伍浩哲老師一起演唱「繁華攏是夢」，讓現場歌迷聽得如痴如醉，連喊安可。陳美鳳在台上也分享上一次來澎湖鬧出笑話，她說有一天在飯店睡醒發現尿尿都是紅色的，就很緊張怕當天無法錄影，後來才發現自己是前一天喝太多仙人掌汁，才會虛驚一場。陳美鳳表示很開心《美鳳有約》團隊還為此安排到澎湖出外景，讓她這一趟到澎湖，可以邊工作邊旅行，她預告會在澎湖待上幾天，有緣的民眾可以在澎湖街頭巧遇她唷。

「2020澎湖國際海灣燈光節」每周末邀請到許多巨星連番開唱，high翻澎湖夜!圖/主辦單位提供

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