台菜王子黃景龍手路菜教學桃園登場

中秋好味台菜，選泰山，芥簡單

中秋時序步步逼近，搭配四天連假，出遊充電之際跟家人團圓吃一頓好料也是必要行程，後疫情時代除了防疫還要顧及健康，烤肉雖然令人垂涎，但容易造成身體負擔，這時候不妨在家自煮中秋大餐搭配月餅、柚子，美味又健康！

本周日(9/20)台菜王子黃景龍現身桃園廣豐新天地「好味台菜選泰山，芥簡單」活動現場，展現精湛廚藝，示範如何用新鮮食材與不飽和脂肪酸90%以上的泰山純芥花油，端出中秋團圓必備好味台菜，民眾大飽口福，這個中秋，除了烤肉，還可以選擇自己親自下廚擺一桌台菜芥簡單。

「台菜王子」的型男主廚黃景龍，現場示範如何用泰山純芥花油及當季的食材做好味台菜 。

選泰山，芥簡單–泰山純芥花油

從中式料理演變而來，再加上台灣特色的台菜，主打「清、淡、鮮、醇」，以各種烹調方式料理，保留食物鮮美原味，因此高溫大火快炒就成了常見的形式之一。而在家用油市場中排名第三的芥花油在日本是家用烹飪用油首選，發煙點達220度C，不飽和脂肪酸90%以上，對於需要高溫大火快炒的台菜料理，更是絕佳的料理夥伴。

泰山企業率先洞察市場需求，以70年的經驗與創新技術推出泰山純芥花油，主打嚴謹的十道品質把關，精選非基改澳洲優質原油，從原料到成品皆擁有國際SQF食品安全認證，油質穩定性高，煎煮炒炸都適用。泰山油品專家，堅持謹慎態度把關產品品質，守護消費者的健康，今(20)日舉辦於桃園廣豐新天地的【好味台菜，芥簡單】料理展演活動，邀請到人稱「台菜王子」的型男主廚黃景龍，現場示範如何用泰山純芥花油及當季的食材做好味台菜，如令人食指大動的「蔥蒜油香嫩雞」及家常好料「桂花玉芙蓉」搭配應景月餅、柚子，讓中秋的美味滿分健康更加分。此外黃景龍主廚再傳授台菜的靈魂配角「蔥油醬」及「紅蔥醬」的DIY作法，讓媽媽們回家各個都化身為台菜大廚，在中秋節擺出一桌健康又美味的台菜新選擇。